Думу Дальнегорска выберут в декабре

Муниципальная избирательная комиссия Дальнегорского городского округа приняла решение о назначении досрочных выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа.

В связи с досрочным прекращением полномочий Думы Дальнегорского городского округа, руководствуясь ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 10 Избирательного кодекса Приморского края, муниципальная избирательная комиссия Дальнегорского городского округа назначить досрочные выборы депутатов Думы Дальнегорска на 9 декабря 2012 года.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».