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Думу Дальнегорска выберут в декабре
27 Сентября 2012, 01:57 | Приморье
Муниципальная избирательная комиссия Дальнегорского городского округа приняла решение о назначении досрочных выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа.
В связи с досрочным прекращением полномочий Думы Дальнегорского городского округа, руководствуясь ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 10 Избирательного кодекса Приморского края, муниципальная избирательная комиссия Дальнегорского городского округа назначить досрочные выборы депутатов Думы Дальнегорска на 9 декабря 2012 года.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Автор: Татьяна Курочкина
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