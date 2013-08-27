Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке продолжается аномальное крабовое дело
По словам адвокатов Александра Иванкова, предъявленные обвинения вызывают недоумение у экспертов
13 августа Ленинский районный суд города Владивостока продлил срок содержания под стражей в отношении руководителя Приморского территориального управления Александра ИВАНКОВА до 13 октября 2013 г. Таким образом, чиновник будет находиться под арестом почти 8 месяцев.
При этом Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет содержать под стражей свыше шести месяцев только тех лиц, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений. На практике такие решения принимаются в отношении лиц, обвиняемых в совершении насильственных преступлений – разбой, убийство и т. п.
«ЗР» неоднократно отмечал, что крабовое дело больше напоминает передел рынка биоресурсов, чем стремление власти дать законную оценку действиям Приморского территориального управления. В этом еще раз убеждаешься, когда знакомишься с копией обвинения, которую защитник Александра Иванкова, адвокат Яков ШЕЙНИН передал в «ЗР», он же и прокомментировал основные позиции обвинения.
«Введенные в последние годы в уголовно-процессуальное законодательство изменения сложили достаточно стабильную правоприменительную практику избрания в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких должностных или экономических преступлений, меры пресечения в виде домашнего ареста, которая, так же как и лишение свободы, связана с изоляцией от общества, и именно потому срок нахождения на домашнем аресте засчитывается в виде лишения свободы, - считает адвокат Яков Шейнин. - Однако дело Иванкова является исключением из подобной практики. В таких случаях можно вспомнить нашумевшее дело «Оборонсервиса», по которому лица, обвиняемые в миллиардных хищениях, находятся на домашнем аресте. Есть примеры и в Приморском крае. Например, два высокопоставленных сотрудника Дальневостосточной оперативной таможни, обвиняемых в применении насилия в отношении задержанного (их действия, как и действия Иванкова, квалифицированы по ч.3 ст.286 УК РФ – превышение служебных полномочий), находятся под домашним арестом, и это при том, что они обвиняются в совершении тяжкого насильственного преступления. Помимо явного неадекватного отношения к решению об аресте Иванкова этот вывод подтверждается теми претензиями, которые следствие предъявляет к руководителю Приморского теруправления. Так, например, при возбуждении уголовного дела следствие утверждало, что в результате действий Александра Иванкова ЗАО «Восток Джапан» было незаконно отказано в участии в аукционе».
(Решение Арбитражного суда Приморского края по иску ЗАО «Восток Джапан», вынесенное 20 августа: «Решение комиссии управления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе является законным». - Прим. автора.)
В дальнейшем в предъявлении Иванкову обвинения о ЗАО «Восток Джапан» уже ничего не говорилось. А вменялось в вину изменение аукционной документации, позволившее принять участие в аукционе ООО «Тайфун».
Но и это обвинение было изменено, следствие пришло к выводу, что Приморское теруправление Росрыболовства обоснованно отказало в допуске к участию в торгах ЗАО «Восток Джапан», но незаконно было допущено ООО «Акваресурс ДВ».
По мнению следствия, в случае отказа в участии ООО «Акваресурс ДВ» аукцион был бы признан несостоявшимся, а в следующем аукционе могли бы принять участие не только организации, имеющие «научную» историю, а любые юридические лица. (Решение суда на этот довод обвинения: «Доводы о неправомерном допуске к участию в оспариваемом аукционе ООО «Акваресурс ДВ» судом не принимаются, поскольку, как видно из материалов дела, ООО «Акваресурс ДВ», подавая заявку на участие в аукционе, запланированном на 09.11.2012, все сведения, необходимые для подачи заявки, предоставило, тем самым предъявляемые требования к аукционной документации исполнило», - выдержка из решения арбитражного суда от 5 июля 3013 г. - Прим. автора.)
При этом следствие опять вспомнило о ЗАО «Восток Джапан», представители которого заявили о том, что в этом аукционе они готовы были заплатить за лоты на 45 млн руб. больше, чем победитель состоявшегося аукциона, рассказал «ЗР» представитель защиты.
Эксперты в области уголовного права отмечают, что сам текст подобного обвинения является новацией в уголовном праве, ведь Иванкову вменяются в вину не те последствия, которые реально наступили от его действия, а те, которые могли бы наступить (или все же не наступить?). Так сказать, за будущий ущерб отвечать предложено сегодня. При определении размера причиненного вреда следствие сравнивает результаты проведенного аукциона с аукционом, которого не было.
При таком подходе следственные органы могут смело допросить всех руководителей рыбодобывающих компаний в России, осуществляющих промысел биоресурсов, выяснить их желание принять участие в аукционе, который мог бы состояться, и выявить среди них лицо, предложившее максимальную цену за лот.
Такой фантастический подход к определению последствий от действий Иванкова является не единственной аномалией данного дела. Так, например, юристам представляется абсурдным обвинение в превышении власти за решения, принятые коллегиальным органом.
Следует вспомнить, что Александр Иванков не принимал никаких решений при проведении аукциона. Согласно закону и фактически все решения принимались коллегиально, причем в состав аукционной комиссии входили не только подчиненные Иванкова, но и представители администрации Приморского края и Федеральной антимонопольной службы.
Решения, которые оспаривает обвинение, принимались подавляющим большинством голосов, голос Иванкова при подведении итогов не имел решающего значения. Тем не менее претензии в нарушении закона предъявляются только ему.
Необоснованно суровое отношение следствия к Иванкову явно не соответствует ни тяжести предъявленных ему обвинений, ни его личности. Всю свою жизнь Александр Иванков посвятил военной службе, имеет 42 года военной выслуги, окончил службу в звании контр-адмирала, награжден орденом, многочисленными медалями и почетными знаками.
Его супруга является инвалидом первой группы и нуждается в постоянной помощи. Невозможно согласиться, что такой человек представляет опасность для общества и его необходимо содержать под стражей.
«Эти факты позволяют сделать вывод, что Александр Иванков стал «заложником» чьих-то бизнес-интересов и содержание его под стражей используется для достижения интересов, никоим образом не связанных с задачами правоохранительных органов», - считает защита руководителя теруправления.
Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Корейцы хотят заниматься в Приморье рыбой и портами
- Владимир Миклушевский обсудил с Президентом создание рыбного кластера в Приморье
- Инициативу губернатора Приморья рассмотрят в Правительстве РФ
- Развитие рыбной отрасли Приморского края ускорят за счет ТОРов
- В рыбной отрасли Приморья снижают административные барьеры
- Во Владивостоке открылся восьмой международный конгресс рыбаков
- Во Владивостоке продолжается аномальное крабовое дело
- В Приморье краба опилио попросили держаться подальше от родного берега
- В Приморском крае может появиться рыбохозяйственный комплекс
- Губернатор Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Днем рыбака
Новости раздела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
В России любое уголовное дело имеет свои "странности". Вот Вы вспомнили дело "Оборонсервиса", а почему не вспомнили дело Ходорковского, девиц выступающих в церкви-я их не оправдываю, но ведь судебное дело явно заказное. и т. д. Ну а если честно, то в таком ведомстве без протекции и "подмазать" не работают, знаю человека который пытался там честно работать, ему сказали уходи или подставим, пришлось уйти.