Во Владивостоке продолжается аномальное крабовое дело

По словам адвокатов Александра Иванкова, предъявленные обвинения вызывают недоумение у экспертов

13 августа Ленинский районный суд города Владивостока продлил срок содержания под стражей в отношении руководителя Приморского территориального управления Александра ИВАНКОВА до 13 октября 2013 г. Таким образом, чиновник будет находиться под арестом почти 8 месяцев.

При этом Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет содержать под стражей свыше шести месяцев только тех лиц, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений. На практике такие решения принимаются в отношении лиц, обвиняемых в совершении насильственных преступлений – разбой, убийство и т. п.

«ЗР» неоднократно отмечал, что крабовое дело больше напоминает передел рынка биоресурсов, чем стремление власти дать законную оценку действиям Приморского территориального управления. В этом еще раз убеждаешься, когда знакомишься с копией обвинения, которую защитник Александра Иванкова, адвокат Яков ШЕЙНИН передал в «ЗР», он же и прокомментировал основные позиции обвинения.

«Введенные в последние годы в уголовно-процессуальное законодательство изменения сложили достаточно стабильную правоприменительную практику избрания в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких должностных или экономических преступлений, меры пресечения в виде домашнего ареста, которая, так же как и лишение свободы, связана с изоляцией от общества, и именно потому срок нахождения на домашнем аресте засчитывается в виде лишения свободы, - считает адвокат Яков Шейнин. - Однако дело Иванкова является исключением из подобной практики. В таких случаях можно вспомнить нашумевшее дело «Оборонсервиса», по которому лица, обвиняемые в миллиардных хищениях, находятся на домашнем аресте. Есть примеры и в Приморском крае. Например, два высокопоставленных сотрудника Дальневостосточной оперативной таможни, обвиняемых в применении насилия в отношении задержанного (их действия, как и действия Иванкова, квалифицированы по ч.3 ст.286 УК РФ – превышение служебных полномочий), находятся под домашним арестом, и это при том, что они обвиняются в совершении тяжкого насильственного преступления. Помимо явного неадекватного отношения к решению об аресте Иванкова этот вывод подтверждается теми претензиями, которые следствие предъявляет к руководителю Приморского теруправления. Так, например, при возбуждении уголовного дела следствие утверждало, что в результате действий Александра Иванкова ЗАО «Восток Джапан» было незаконно отказано в участии в аукционе».

(Решение Арбитражного суда Приморского края по иску ЗАО «Восток Джапан», вынесенное 20 августа: «Решение комиссии управления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе является законным». - Прим. автора.)

В дальнейшем в предъявлении Иванкову обвинения о ЗАО «Восток Джапан» уже ничего не говорилось. А вменялось в вину изменение аукционной документации, позволившее принять участие в аукционе ООО «Тайфун».

Но и это обвинение было изменено, следствие пришло к выводу, что Приморское теруправление Росрыболовства обоснованно отказало в допуске к участию в торгах ЗАО «Восток Джапан», но незаконно было допущено ООО «Акваресурс ДВ».

По мнению следствия, в случае отказа в участии ООО «Акваресурс ДВ» аукцион был бы признан несостоявшимся, а в следующем аукционе могли бы принять участие не только организации, имеющие «научную» историю, а любые юридические лица. (Решение суда на этот довод обвинения: «Доводы о неправомерном допуске к участию в оспариваемом аукционе ООО «Акваресурс ДВ» судом не принимаются, поскольку, как видно из материалов дела, ООО «Акваресурс ДВ», подавая заявку на участие в аукционе, запланированном на 09.11.2012, все сведения, необходимые для подачи заявки, предоставило, тем самым предъявляемые требования к аукционной документации исполнило», - выдержка из решения арбитражного суда от 5 июля 3013 г. - Прим. автора.)

При этом следствие опять вспомнило о ЗАО «Восток Джапан», представители которого заявили о том, что в этом аукционе они готовы были заплатить за лоты на 45 млн руб. больше, чем победитель состоявшегося аукциона, рассказал «ЗР» представитель защиты.

Эксперты в области уголовного права отмечают, что сам текст подобного обвинения является новацией в уголовном праве, ведь Иванкову вменяются в вину не те последствия, которые реально наступили от его действия, а те, которые могли бы наступить (или все же не наступить?). Так сказать, за будущий ущерб отвечать предложено сегодня. При определении размера причиненного вреда следствие сравнивает результаты проведенного аукциона с аукционом, которого не было.

При таком подходе следственные органы могут смело допросить всех руководителей рыбодобывающих компаний в России, осуществляющих промысел биоресурсов, выяснить их желание принять участие в аукционе, который мог бы состояться, и выявить среди них лицо, предложившее максимальную цену за лот.

Такой фантастический подход к определению последствий от действий Иванкова является не единственной аномалией данного дела. Так, например, юристам представляется абсурдным обвинение в превышении власти за решения, принятые коллегиальным органом.

Следует вспомнить, что Александр Иванков не принимал никаких решений при проведении аукциона. Согласно закону и фактически все решения принимались коллегиально, причем в состав аукционной комиссии входили не только подчиненные Иванкова, но и представители администрации Приморского края и Федеральной антимонопольной службы.

Решения, которые оспаривает обвинение, принимались подавляющим большинством голосов, голос Иванкова при подведении итогов не имел решающего значения. Тем не менее претензии в нарушении закона предъявляются только ему.

Необоснованно суровое отношение следствия к Иванкову явно не соответствует ни тяжести предъявленных ему обвинений, ни его личности. Всю свою жизнь Александр Иванков посвятил военной службе, имеет 42 года военной выслуги, окончил службу в звании контр-адмирала, награжден орденом, многочисленными медалями и почетными знаками.

Его супруга является инвалидом первой группы и нуждается в постоянной помощи. Невозможно согласиться, что такой человек представляет опасность для общества и его необходимо содержать под стражей.

«Эти факты позволяют сделать вывод, что Александр Иванков стал «заложником» чьих-то бизнес-интересов и содержание его под стражей используется для достижения интересов, никоим образом не связанных с задачами правоохранительных органов», - считает защита руководителя теруправления.

Евгений СИДОРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.