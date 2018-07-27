Дума Находки упрочила контроль над мэрией

Состоявшийся в апреле уход из власти мэра Находки Андрея ГОРЕЛОВА и спикера Думы НГО Евгения ВОРОНИНА оказался необратимым только для главы муниципального образования. Бывшему председателю Думы повезло куда больше – в июле он был согласован на должность первого заместителя главы Находки, что в перспективе дает возможность занять и главный пост в городе.

Напомним, что синхронная отставка Андрея Горелова и Евгения Воронина состоялась в апреле текущего года и была представлена как прекращение затяжного политического кризиса в портовом городе. При этом Воронин остался депутатом местного парламента, а также секретарем местного отделения «Единой России». Но в последние недели соглашение, достигнутое при посредничестве врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, обернулось усилением одной из сторон конфликта – представительной власти Находки и тех, кто де-факто контролирует ее работу.

Первые сомнения в том, что консенсус достигнут, появились еще в мае, когда депутаты отказались «с ходу» согласовать главу Спасска Вячеслава КВОНА на должность вице-мэра по социальным вопросам, с прицелом на участие в конкурсе на должность главы НГО. В итоге Квон отказался от планов участвовать в конкурсе, а пост градоначальника занял Борис ГЛАДКИХ. После избрания нового мэра встал вопрос о формировании нового состава городской администрации. В соответствии с ранее принятыми поправками в устав Находки, кандидаты на пост заместителей главы должны в обязательном порядке согласовываться муниципальными депутатами. В начале июля городской представительный орган дал согласие на то, чтобы депутат Евгений Воронин занял пост первого заместителя главы. Отметим, что согласно уставу Находкинского городского округа, в случае досрочного прекращения полномочий главы города, обязанности градоначальника исполняет его первый заместитель.

А в минувшую среду, 18 июля, на очередном заседании гордумы были согласованы три кандидатуры на посты вице-мэров. Это начальник городского отдела соцзащиты населения Дмитрий МАЛЯВИН, глава контрольно-счетной палаты НГО Олег КУТНЯШЕНКО и депутат местного парламента от «Справедливой России» Валерий МИШКИН. В мае все трое участвовали в конкурсе на замещение должности главы Находки, прошли в его финальную часть, но перед рассмотрением Думой Находки вопроса об избрании нового мэра сняли свои кандидатуры в пользу Бориса Гладких.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.