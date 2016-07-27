Юрий Корсаков: Законы пишутся для людей

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Юрий Корсаков подвел «социальные» итоги работы регионального парламента

За почти пять лет работы Законодательного Собрания Приморского края было принято немало законов, которые существенно изменили жизнь в Приморье. Депутат Законодательного Собрания Приморского края Юрий КОРСАКОВ специально для Деловой газеты «Золотой Рог» подвел «социальные» итоги работы регионального парламента.

С 2016 года начал экономически работать закон, направленный на поддержку усыновителей. После того, как ребенок прожил в семье три года, усыновители получают право на целевые деньги, предназначенные для улучшения жилищных условий. Сумма равна стоимости 18 квадратных метров, установленной Минрегионразвития. Сейчас в Приморье нормативная цена квадрата жилья равна 45 тысячам рублей. Если добавить средства материнского капитала, получится больше миллиона рублей - на эти деньги можно существенно расширить жилплощадь.

Несмотря на финансовые трудности, в Приморье сохранены все меры поддержки детей-сирот и семей, которые берут детей под опеку или в приемную семью, отмечает Юрий Корсаков. Так, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 27 детских домах, предусмотрено более 645 миллионов рублей, на социальную поддержку приемных семей и детей, находящихся под опекой, - почти 754 миллиона, что позволит обеспечить 5988 детей и выплатить вознаграждение 825 семьям.

На прежнем уровне финансируются мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот. Дети-сироты, обучающиеся в краевых и муниципальных школах, обеспечиваются бесплатным проездом. Кроме того, им предоставляется единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения, она может достигать 90 тысяч рублей. Финансирование ведется в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы.

В Приморском крае оформить социальную выплату может любая семья, расходы на ЖКУ в которой превышают 22% совокупного дохода.

В первом полугодии более 50 тыс. жителей Приморского края получили субсидии на жилищно-коммунальные услуги, среди них - пенсионеры, льготники, а также семьи с небольшим доходом. За первое полугодие из бюджета края на эту меру социальной поддержки направлено почти 570 млн рублей, отмечает депутат Юрий Корсаков.

Комплекс мер поддержки, направленных на снижение коммунальных расходов, реализуется в рамках госпрограммы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

В нынешнем году пожилым жителям края компенсируют затраты на капремонт - соответствующий закон принят Заксобранием весной. Компенсацию в размере 50% расходов смогут получить приморцы старше 70 лет, 100%-я компенсация полагается гражданам старше 80 лет. На меры социальной поддержки жителей края в сфере ЖКХ в этом году предусмотрено более 5,2 млрд рублей.

На последней очередной сессии в июле приморские законодатели приняли ряд социальных законопроектов. Один из них сохранил за педагогами учреждений для детей-сирот компенсацию расходов в размере 100% на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

Как отметил Юрий Корсаков, в нынешнем году активно велась «доводка» краевого закона «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского края».

Сегодня в регионе действует более тысячи дружинников. Они привлекаются для оказания помощи полиции при проведении массовых и профилактических мероприятий, при задержании правонарушителей.

В апреле 2016 г. законодатели установили гарантии социальной защиты народных дружинников и членов семей, погибших или умерших дружинников. Согласно новой статье «Гарантии социальной защиты народным дружинникам и членам семей погибших (умерших) народных дружинников», в случае причинения народному дружиннику во время его участия в охране общественного порядка тяжкого вреда здоровью, повлекшего утрату трудоспособности, инвалидность, народному дружиннику за счет средств краевого бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей.

Также выплата пособия предусмотрена в случае гибели народного дружинника во время его участия в охране общественного порядка, а также в случае смерти народного дружинника, наступившей в течение одного года вследствие причиненного тяжкого вреда здоровью во время его участия в охране общественного порядка. Единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей смогут получить члены семьи дружинника.

Законодатели за прошедшие годы приняли такие важные «социальные» законы, как «Ветеран труда Приморского края», определили размер регионального материнского капитала, закрепили документально статус малокомплектных школ и детских садов, прописали законодательно принципы оказания платной помощи в государственных медицинских учреждениях.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.