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Борьба за мандат депутата Госдумы РФ на округе №64 в Приморье привела к демаршу в стане КПРФ
На минувшей неделе заявление о выходе из партии подал экс-глава Кавалеровского района Сергей ПЛЕВАКО, прошедший с «красными» не одну избирательную кампанию на севере Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что на выборах-2016 КПРФ выдвинула кандидатом в Госдуму по одномандатному округу №64 Владимира ГРИШУКОВА, который до апреля текущего года являлся председателем приморского отделения партии. Но, как выяснилось, с таким решением согласились не все партийцы: известный на «северах» Приморья политик Сергей Плевако подал документы на выдвижение в Крайизбирком еще раньше, чем это сделал Гришуков, - в начале июля. Разумеется, демарш однопартийца не остался без внимания руководства краевого отделения КПРФ, которое, впрочем, не стало рубить сплеча.
- Плевако состоит на учете в местном отделении партии в Яковлевском районе. Местное отделение партии рассмотрит его дело и даст оценку его действиям. В КПРФ действует принцип демократического централизма, поэтому пусть решение принимают на местном уровне. Ни в каких руководящих органах краевого отделения КПРФ он не состоит, - отметил руководитель крайкома КПРФ в Приморье Анатолий ДОЛГАЧЕВ в ходе состоявшейся на днях пресс-конференции.
Но, как выяснилось чуть позже, сам Плевако предпочел не дожидаться вердикта со стороны однопартийцев. В четверг, 21 июля, стало известно о его выходе из КПРФ.
- Буквально накануне представители отделения в Яковлевском районе сообщили, что Плевако написал заявление о выходе из рядов КПРФ. Хотя он идет на выборы как самовыдвиженец и по закону мог этого не делать, - прокомментировал ситуацию второй секретарь ПКО КПРФ Павел АШИХМИН. - Не удивлюсь, если теперь Плевако будет выдвинут в Госдуму от какой-либо другой партии.
Впрочем, в заверенных ЦИК РФ списках кандидатов по округам Сергея Плевако нет. Но для того, чтобы собрать необходимое для регистрации количество подписей, у бывшего члена компартии есть еще неделя - до 3 августа включительно. Наблюдатели полагают, что в случае регистрации Плевако в качестве кандидата на округе №64 возрастут шансы у выдвинутой «Единой Россией» Виктории НИКОЛАЕВОЙ: два сильных конкурента которой - Гришуков и Плевако - рано или поздно вступят в полемику между собой.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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болтается этот плевако как кое-что в проруби . просто человек очень подлый