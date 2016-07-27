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"Эффект Черепкова" вновь хотят использовать некоторые политические силы
Непарламентские партии предпочли выдвинуть кандидатов в Приморье, похоже, лишь для галочки
Центризбирком РФ завершил процедуру заверения списков кандидатов в федеральный парламент. Своим правом выдвинуть кандидатов в Госдуму седьмого созыва воспользовались 24 партии из 74 зарегистрированных на момент старта кампании, однако в бюллетене партий будет не более 18: две из 20 партий, чьи списки заверил ЦИК, ограничились выдвижением только в одномандатных округах. «Золотой Рог» продолжает знакомить читателей с кандидатами в Госдуму от непарламентских партий.
Во всех 225 округах, в том числе трех приморских, выставила своих претендентов партия «Коммунисты России», освобожденная от необходимости сбора подписей. По округу №62 в Госдуму баллотируется руководитель приморского отделения «КР» Виталий ЛИБАНОВ, а активисты партии Ольга КОЛЧИНА и Дмитрий ФРОЛОВ выдвинуты в 63-ем и 64-ом округах соответственно.
Кроме того, все трое выдвинуты в ГД и по списку, в региональной группе №54, соответствующей территории Приморского края. Федеральный список «Коммунистов России» возглавляет председатель ЦК партии Максим СУРАЙКИН.
Дебютанты пошли в народ
Не нужно будет собирать подписи и «Российской экологической партии «Зеленые», которую возглавляет бывший замглавы Росприроднадзора Олег МИТВОЛЬ. «Зеленые» также решили закрыть своими кандидатами все три одномандатных округа в Приморье. Председатель реготделения партии, руководитель ряда спортивных федераций Находки Андрей КАРПОВ выдвинут по округу №64. Он же возглавил региональную группу списка партии по Приморскому краю, а также идет на выборы в Законодательное Собрание в качестве самовыдвиженца. Активист «Зеленых» из Владивостока Артем ЧЕРНЕЦОВ выдвинулся по округу №62, а на округе №63 партию представит Владимир ЩЕРБАТЮК. Кстати, человек с такими же именем и фамилией получил отказ в регистрации на скандальных выборах в Барвихе весной этого года.
Впервые участвует в федеральных выборах партия «Великое Отечество», чьи активисты то и дело пикетируют здание генконсульства США во Владивостоке: председатель регионального отделения ПВО Максим ХЛУДКОВ стал единственным кандидатом в региональной группе №67 списка партии. Выдвигать кандидатов по одномандатным округам партия не стала. Другой дебютант федеральных выборов - партия «Воля» - объединил в региональную группу Хабаровский и Приморский края, а также Сахалин. Основу списка составили хабаровчане. В округах в Приморье кандидатов от «Воли» не будет.
Региональная группа партии «Гражданская платформа» №13 охватывает территории всех субъектов ДФО, кроме Якутии, ЕАО и Амурской области. Ее основу составили активисты партии из Хабаровского края, а возглавила группу секретарь хабаровского отделения «ГП» Валентина УЛЬЯНОВА. По одномандатным округам в Приморье партия не выдвинула никого. Напомним, что ранее от выдвижения кандидатов-одномандатников в Приморском крае, несмотря на право не собирать подписи, отказались «ПАРНАС» и «Патриоты России». Нет кандидатов по округам в Приморье и у «Гражданской силы», которая на выборах-2016 играет скорее техническую роль: в частности, «ГС» выдвинула по своим спискам однофамильцев известных политиков Оксаны ДМИТРИЕВОЙ и Владимира РЫЖКОВА.
«Родная партия», не имеющая лицензии на участие в выборах без сбора подписей, выставила в Приморье список из своих местных активистов во главе с Виталием ЗЛОБИНЫМ. Кандидатов по одномандатным округам в Госдуму партия официально не выдвигала, однако ее представитель Маргарита АХМЕДОВА ранее подала документы на самовыдвижение по округу №62.
«Пенсионеров» едва не «ушли» на пенсию
До последнего не раскрывали имена своих приморских кандидатов «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Родина». Последняя сумела-таки заручиться поддержкой экс-мэра Владивостока Виктора ЧЕРЕПКОВА, который возглавил региональную группу списка «Родины» и выдвинулся по одномандатному округу №62, хотя ранее категорически отвергал возможность баллотироваться в Госдуму от какой-либо политической партии. По округу №63 в Госдуму выдвинут председатель приморского отделения «Родины» Виктор КАПЛУНЕНКО, а по округу №64 - руководитель отдела нефтяной компании «Союз Петролеум» Григорий ЖУРЛОВ. Они же составят компанию Черепкову в региональной группе партийного списка.
У «Российской партии пенсионеров за справедливость» позиции на выборах в Госдуму заметно слабее. Во-первых, РППС успела исправить недочеты в документах и подать список кандидатов в ЦИК буквально за несколько часов до истечения отведенного срока. Ряд федеральных СМИ предположил, что причиной «внезапных» проблем стало включение в список экс-губернатора Челябинской области Михаила ЮРЕВИЧА, уволенного с должности президентом «в связи с утратой доверия». В итоге общефедеральный список «пенсионеров» был заверен без Юревича и ряда других знаковых фигур (всего исключили 42 человека. - Прим. автора), а вот в заверении списка из 166 кандидатов-одномандатников Центризбирком отказал вовсе. Лидер РППС Евгений АРТЮХ уже заявил о намерении оспорить данное решение в Верховном суде РФ, однако пока партии остается рассчитывать только на списочников.
Дальневосточный расклад
В этой связи крайне любопытна расстановка кандидатов в региональной группе списка «пенсионеров» №41, объединяющей Приморье, Хабаровский край и Сахалин. Первое, проходное место (в случае, если партия преодолеет 5-процентный барьер) занимает Виктория ФОМЕНКО, генеральный директор группы компаний «Акварос-ДВ», основным видом деятельности которой значатся общестроительные работы. Членом партии Фоменко не является.
Вторую строчку в списке занимает экс-депутат ЗС ПК Игорь КРУТЫХ, ныне - один из лидеров приморского отделения РППС. В список также включены руководитель открытого во Владивостоке партией «Центра защиты прав человека» Сергей ДОЛОТОВ, экс-депутат Думы Владивостока от блока Черепкова Валерий КОРОЛЮК, глава одного из сельских поселений Спасского района Приморья Виктор ПРОХОРОВ, президент Федерации кикбоксинга по Приморскому краю Виктор ТАРАБАРИН и другие - всего 11 человек.
Добавим, что не отсеявшиеся на этапе заверения списков партии должны будут еще пройти этап регистрации своих кандидатов: представить справку об открытии специального избирательного счета и личное уведомление от каждого кандидата об отсутствии у него счетов, вкладов, денежных средств в иностранных банках за пределами РФ. При этом партиям, не имеющим представительства в региональных парламентах, нужно будет дополнительно собрать и сдать в ЦИК не менее 200 тыс. подписей избирателей в поддержку федерального списка. Окончательный список партий и кандидатов, допущенных к участию в выборах, станет известен к середине августа.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Нет никакого "эффекта Черепкова", просто пока ещё были реальные выборы, и голоса ЗА и ПРОТИВ имели вес, один раз в кресло мэра по воле горожан попал честный человек с творческими мозгами. Жульё на г-но изошло, чтобы его выставить их кресла. Не удивительно, не могли спокойно видеть, как большие деньги вместо распила используются с большой пользой на нужды города. Чтобы впредь таких случаев не было, власти убрали порог явки и графу ПРОТИВ ВСЕХ.