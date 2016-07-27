Лидер ЛДПР вновь возглавит список партии на выборах в Законодательное Собрание Приморья

Продолжается выдвижение кандидатов и на выборах в Законодательное Собрание Приморья. На минувшей неделе предвыборные конференции провели региональные отделения ЛДПР и «Яблока», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приморские либерал-демократы не стали отклоняться от избранной еще несколько лет назад «генеральной линии», согласно которой список партии на выборах в регионах возглавляет бессменный лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Помимо него, в общую часть списка ЛДПР на выборах в ЗС ПК вошел депутат Думы Владивостока Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, весной 2016 года сменивший на посту руководителя партийной организации в Приморье Евгения ЗОТОВА. Несмотря на молодость, опыт участия в крупных избирательных кампаниях у Андрейченко уже есть: в 2014 году он стал одним из трех конкурентов Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на выборах губернатора Приморья.

В большинстве региональных групп списка ЛДПР - по одной фамилии. Из действующих депутатов фракции в Заксобрании в список включен только выше упомянутый Евгений Зотов, который стал единственным кандидатом в региональной группе №16. Кроме того, «соколы Жириновского», как и подобает парламентской партии, выдвинули кандидатов во всех 20 одномандатных округах.

Результаты конференции «Яблока» на момент подготовки материала еще не были известны. Добавим, что «Российская партия пенсионеров за справедливость», которой также не надо собирать подписи на выборах в ЗС ПК, планирует провести свою предвыборную конференцию в среду, 27 июля.

Продолжается прием документов и от самовыдвиженцев, которые баллотируются в ЗС по одномандатным округам. Особенностью ситуации в округах №10 и №19 стало отсутствие официально выдвинутых кандидатов от «Единой России»: здесь не прошли согласование Москвы действующие депутаты Заксобрания Игорь ЧЕМЕРИС и Руслан МАНОКОНОВ. Однако никого взамен партия выдвигать не стала, предоставив им своего рода карт-бланш: учитывая календарный план избирательной кампании, у единороссов есть время до 8 августа, чтобы пойти на выборы в качестве самовыдвиженцев и собрать подписи в свою поддержку. Оба политика уже воспользовались такой возможностью, не став отказываться от шанса продлить свои полномочия уже на третий созыв парламента, и в настоящее время собирают подписи.

Однако в целом, в отсутствие раскола внутри регионального отделения «Единой России», имевшего место накануне выборов-2011, количество самовыдвиженцев на выборах-2016 оказалось незначительным. Напомним, пять лет назад отсев самовыдвиженцев на этапе регистрации был предельно жестким, в связи с чем в ЗС ПК не смогли попасть такие политики, как Руслан КОНДРАТОВ, Сергей СИДОРЕНКО и Александр ПЕРЕДНЯ (что, впрочем, сыграло в их дальнейшей карьере скорее позитивную роль).

Среди самовыдвиженцев по другим одномандатным округам политических фигур такого же калибра пока не наблюдается, однако среди претендентов на мандат есть люди с неплохой локальной известностью: по округу №17 баллотируется начальник участка дальнегорского предприятия «Бор» Николай АНТАШКЕВИЧ, в округе №19 - руководитель приморского отделения партии «Зеленые» Андрей КАРПОВ, а в округе №20 конкуренцию «правоохранительному» вице-губернатору Приморья Александру ЛОСЮ составит руководитель следственного отдела по Партизанску СУ СКР по Приморскому краю Геннадий ПИКУЛЬСКИЙ.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.