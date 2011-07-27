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3 августа состоится очередное заседание ЗС ПК
Совет краевого парламента утвердил повестку августовской сессии, в которую включено 17 вопросов. Заседание состоится 3 августа.
Одним из основных станет назначение членов Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса от Законодательного Собрания.
Повторно краевые законодатели обсудят закон "О внесении изменений в закон Приморского края "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае". В плане работы законодателей законопроекты "О внесении изменений в Устав Приморского края", "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края", "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об административных правонарушениях в Приморском крае".
В повестке сессии также проект закона "Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Приморского края", а также внесение изменений в законы о разграничении имущества между районом и поселениями в Пожарском, Пограничном и Кировском муниципальных районах, сообщает пресс-служба ЗС ПК.
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