Коммунисты становятся более обеспеченными

Очередной депутат Законодательного Собрания Приморья, в 2016 избиравшийся под знаменем КПРФ, получил «зарплатный» пост в парламенте. 20 июня бывший спикер думы Яковлевского района края Александр ТЮТЕРЕВ был избран на должность зампредседателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию.

Интересно, что с момента начала работы нынешнего созыва Заксобрания продовольственный комитет находится под контролем идейных оппонентов коммунистов – партии ЛДПР. Однако в данном случае «зарплатную» ставку для Тютерева освободил именно «сокол ЖИРИНОВСКОГО» - депутат Александр ПЕТУХОВ. Таким образом, Александр Тютерев, лишь недавно перешедший в комитет по продовольственной политике и природопользованию, стал очередным «красным» депутатом, занявшим должность, которая дает право работать на освобожденной основе. Ранее посты заместителей в других комитетах Законодательного Собрания получили коммунисты Артем САМСОНОВ и Артавазд ОГАНЕСЯН.