Правила игры для города

Дума Владивостока обеспечила устойчивое развитие Владивостока после «рывка к саммиту»

В минувший вторник, 20 июня, во Владивостоке были официально назначены очередные выборы представительного органа. А значит, самое время вспомнить о том, какие задачи удалось решить избранной почти пять лет назад городской Думе.

Подвести некоторые итоги работы нынешнего созыва Думы Владивостока деловая газета «Золотой Рог» попросила ее председателя Елену НОВИЦКУЮ.

- Елена Валерьевна, давайте мысленно вернемся в осень 2012 года, когда четвертый созыв Думы Владивостока приступил к работе. В столице Приморья только что завершился саммит АТЭС, преобразивший город и давший импульс его дальнейшему развитию. Но одновременно завершились и солидные финансовые вливания, которые принес с собой саммит. Какие приоритеты в этой ситуации определили для себя депутаты четвертого созыва?

- Мы ставили перед собой цель сделать так, чтобы большие стройки не только преобразили лицо Владивостока, но и сделали жизнь горожан удобнее. Чтобы к лучшему менялись не только гостевые маршруты, но и спальные районы, дворы и парки. Именно на это была нацелена программа «Комфортный город», которая, по сути, стала планом действий Думы Владивостока на пятилетний срок и была в основном выполнена.

Отрадно, что в 2017 году стартует новая программа по созданию комфортной городской среды. Ведь большинство обращений от жителей, которые получают депутаты, по-прежнему касаются благоустройства: люди просят отремонтировать пешеходные дорожки, лестницы и проезды между домами, оборудовать детские и спортивные площадки, провести озеленение, установить освещение.

На финансирование новой программы в бюджете Владивостока-2017 предусмотрено 40,1 млн рублей, еще 135 млн рублей составит софинансирование из федерального и краевого бюджетов. Важно, что перечень объектов, включенных в программу, сформирован с учетом предложений граждан.

- 2012 год был отмечен еще одним важным событием. Президент России Владимир ПУТИН подписал так называемые «майские указы» о комплексе мер по решению наиболее важных социальных задач. Какую роль сыграла Дума Владивостока в выполнении этих указов на местном уровне?

- Принимаемый Думой бюджет города предусматривал значительные средства на строительство и реконструкцию зданий детских садов, открытие дополнительных групп, поддержку педагогических кадров. В результате совместно с администрацией города нам удалось к 2016 году ликвидировать очередь в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет, а также стимулировать приток в сферу образования молодых специалистов, которым выплачиваются за счет средств бюджета единовременное денежное пособие и ежемесячная надбавка к тарифной ставке. В мае 2013 года было открыто муниципальное общежитие для молодых педагогов по ул. Нестерова, 5.

Что касается других «майских указов», следует отметить, что во Владивостоке сделано немало для повышения доступности медучреждений. Например, в рамках муниципальной программы «Здоровый город» и исполнения наказов избирателей отремонтированы подъездные пути и пожарные проезды к ряду медицинских учреждений, перенесена теплотрасса, проходившая под социальным корпусом Владивостокской клинической больницы №4.

- Изменился ли в новом созыве подход к формированию и утверждению бюджета Владивостока?

- Скорее, изменились принципы планирования доходов и расходов. Приступив к работе, четвертый созыв Думы Владивостока впервые утвердил бюджет не на один, а на три года вперед: на 2013-й и плановый период 2014-2015 годов. Год спустя Дума рассматривала проект бюджета, впервые сформированный по программно-целевому принципу: расходы на реализацию 16 муниципальных программ составили 77% от расходной части бюджета. За прошедшие годы мы убедились, что новые подходы позволяют более эффективно распределять и использовать бюджетные средства, контролировать, достигнуты или нет целевые показатели той или иной программы. Важно, что исполнение бюджета и достижение целей детально анализируются профильным комитетом и проходят оценку на публичных слушаниях. Только после этого отчет об исполнении бюджета утверждается Думой.

Что касается приоритетов бюджетной политики, то свыше 50% расходов идет на решение социальных задач. Появилась новая программа «Доступная среда», цель которой – обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры маломобильных граждан, их интеграция в общество.

- Актуальным вопросом для Владивостока, равно как и для всех крупных российских городов, остается борьба с «точечной» застройкой. Какие меры в этом направлении предпринял четвертый созыв Думы Владивостока?

- В декабре 2014 года были внесены изменения в Правила землепользования и застройки, предусматривающие создание в уже существующих жилых, общественно-деловых и промышленных зонах дополнительных зон для парков, скверов и бульваров. Это уже помогло сохранить 20 мест отдыха горожан в районе улиц Кирова, Карбышева, Маковского, Нейбута, Юмашева, Тухачевского, Башидзе.

В свою очередь, изменения в Правила санитарного содержания территорий, принятые нынешним созывом, обязывают застройщиков оборудовать строительные площадки информационными досками с исчерпывающей информацией о строящемся объекте. Это способствует предотвращению социальной напряженности при возведении нового объекта рядом с уже сложившейся жилой застройкой.

- Отличительной чертой работы нынешнего созыва Думы стали информационная открытость и активный поиск новых форматов работы с общественностью. Почему для депутатов это так важно?

- Я убеждена: нельзя принять полезное, взвешенное решение, не услышав мнения граждан, на жизнь которых оно может повлиять.

Для более детальной проработки важных для горожан вопросов в Думе создаются временные рабочие группы, куда помимо депутатов и специалистов администрации входят эксперты и представители общественных организаций. Дума тесно взаимодействует с общественными организациями ветеранов, инвалидов, Советом почетных граждан, молодежными объединениями, интересы которых представляет Общественная молодежная палата при Думе города Владивостока. Летом прошлого и весной текущего года в Думе прошли два гражданских форума с участием более 80 общественных организаций, посвященные обсуждению роли гражданского общества в решении актуальных вопросов жизни города и стратегии развития Владивостока. По итогам принято решение создать Общественный совет Думы, наделенный правом правотворческой инициативы. Надеюсь, что это не только будет способствовать дальнейшему развитию диалога власти и общества, но и обеспечит некую преемственность повестки нынешнего и следующего созывов Думы.

- В период работы Думы четвертого созыва состоялась передача знаковых для Владивостока объектов в собственность города. Чем руководствовались депутаты, принимая на баланс муниципалитета новые объекты?

- В первую очередь необходимостью обеспечить устойчивое развитие Владивостока. Например, принятие в муниципальную собственность имущества и земель Министерства обороны дает возможность для пространственного расширения города, строительства новых кварталов и создания новых зон отдыха. Собственностью города стал памятник истории и культуры «Владивостокская крепость» – депутаты поддержали передачу 103 фортификационных сооружений. Принятое нами решение будет способствовать дальнейшему развитию Владивостока в качестве крупного туристического центра, тем более что Дума внесла изменения в городской Устав, наделив органы МСУ полномочием по созданию условий для развития туризма.

В собственность города приняты 179 земельных участков, на которых расположены автомобильные дороги, построенные к саммиту АТЭС; а также объекты на острове Русском, включая ландшафтно-парковую зону ДВФУ, которая после передачи в мунсобственность стала одним из любимых мест отдыха. Кроме того, из федеральной в муниципальную собственность передан большой земельный участок, расположенный в районе ул. Артековской, что позволило заметно ускорить темпы обеспечения земельными участками граждан, имеющих трех и более детей.

- Одним из ключевых факторов успешного развития любого современного города является возможность открыть и вести бизнес по понятным и стабильным правилам. Какие шаги по поддержке предпринимателей и инвесторов предприняты Думой Владивостока?

- Благодаря совместной работе депутатов и администрации города во Владивостоке сегодня действует муниципальная программа по развитию малого и среднего предпринимательства. За счет средств городского бюджета им оказывается финансовая поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат и имущественная поддержка. При приватизации объектов муниципальной собственности субъекты малого и среднего предпринимательства пользуются преимущественным правом выкупа арендуемых помещений с рассрочкой платежа до пяти лет.

Депутаты приняли ряд МПА, направленных на снижение налоговой нагрузки. Решением Думы установлены льготы по земельному налогу для организаций, реализующих инвестпроекты на территории Владивостока; резиденты Свободного порта Владивосток на первые пять лет полностью освобождаются от уплаты земельного налога, а в последующие пять лет земельный налог для них будет снижен на 60%.

В целях устранения административных барьеров, что, на мой взгляд, крайне важно для развития предпринимательства, решением Думы установлено, что проекты муниципальных правовых актов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности подлежат оценке регулирующего воздействия.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Какие вопросы городской жизни, на ваш взгляд, окажутся в центре внимания депутатов Думы Владивостока пятого созыва, которые будут избраны в сентябре?

- Задачи, которые будут стоять перед представительным органом Владивостока, уверена, останутся прежними. Это забота о благополучии Владивостока и его жителей, создание условий для развития экономики и социальной сферы. Именно в этом направлении депутаты Думы Владивостока четвертого созыва работали с 2012 года. Не будет преувеличением сказать, что решения, принятые нами, обеспечили стабильное, поступательное развитие Владивостока на многие годы вперед. И я уверена, что и новый созыв Думы, который жители города изберут в сентябре, продолжит работу в этом направлении.