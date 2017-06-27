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Верховный суд решил не связываться с "делом Пушкарева"

27 Июня 2017, 15:20 | Приморье

Верховный суд России отказался рассматривать кассационные жалобы ООО «Востокцемент», МУПВ «Дороги Владивостока» и администрации Владивостока на постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа по «щебеночному» делу. Повторное рассмотрение дела № А51-26145/2015 о якобы имевшем место ограничении конкуренции при закупках материалов для нужд МУПВ «Дороги Владивостока» начнется в середине июля, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Решение ВС России вынесено на основании п.1 ч.7 ст. 291.6 Арбитражного процессуального кодекса РФ. «При изучении доводов кассационных жалоб и принятых по делу судебных актов не установлено оснований, по которым кассационные жалобы могут быть переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, - говорится в определении ВС РФ от 16 июня. - Доводы заявителей, изложенные в кассационных жалобах, сводятся к несогласию с выводами суда округа, не подтверждают нарушения судом норм права при вынесении обжалуемого постановления. Заявители не лишены возможности изложить свою позицию при новом рассмотрении дела».

Напомним, что в мае поданные «Востокцементом», «Дорогами Владивостока» и мэрией кассационные жалобы в ВС РФ стали основанием для отложения повторного рассмотрения «щебеночного» дела. Однако 1 июня Пятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры Приморского края и постановил начать пересмотр дела в первой инстанции, не дожидаясь вердикта из Москвы. Ближайшее заседание по делу о закупках материалов для МУП «Дороги Владивостока» в Арбитражном суде Приморского края назначено на 11 июля.

Досье "Золотого Рога": Выводы, изложенные в расследовании УФАС по Приморскому краю, стали не только предметом оспаривания со стороны «Востокцемента», мэрии Владивостока и муниципального предприятия, но и легли в основу уголовного дела в отношении мэра Игоря ПУШКАРЕВА, его брата Андрея, а также директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА. Срок содержания Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова в СИЗО продлен до 1 сентября, срок домашнего ареста Андрея Пушкарева - до 30 сентября.

Тем временем другое арбитражное дело, связанное с обновлением муниципального автобусного парка и распределением городских маршрутов между перевозчиками, АС Приморского края уже начал рассматривать повторно. Первое заседание состоялось 14 июня и прошло без участия представителя ООО «Флагман-Авто», которое, по версии Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, аффилировано с семьей Игоря Пушкарева. Продолжение судебного разбирательства отложено до 13 июля «в связи с существенным объемом доказательств и пояснений, представленных в настоящем судебном заседании, а также во избежание принятия противоречащих один другому судебных актов по настоящему делу арбитражным судом Приморском края и Верховным судом Российской Федерации». Кассационные жалобы мэрии, МУПВ «ВПОПАТ-1» и ООО «Флагман-Авто», поданные в конце мая в ВС РФ, пока не рассматривались.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: дороги владивостока  Пушкарев  Востокцемент 



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