Валерий Тарабаров избран в Общественную палату Приморья

Общественная палата Приморского края вновь работает в полном составе. На июньской сессии краевого Заксобрания депутаты заполнили единственную «вакансию» в ОП, избрав в нее сопредседателя совета почетных граждан Владивостока, почетного железнодорожника РФ Валерия ТАРАБАРОВА.

Вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ напомнил, что в мае текущего года в связи со смертью были прекращены полномочия члена ОП Якова КАНА. Депутат проинформировал коллег о том, что на вакантное место предложена кандидатура почетного железнодорожника РФ Валерия Тарабарова, которую уже поддержал профильный комитет.

В поддержку кандидатуры также высказались председатель фракции «ЕР» в ЗС ПК Сергей СОПЧУК и первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, который назвал Валерия Тарабарова «самым достойным человеком». Вопросов единственному кандидату в Общественную палату депутаты не задавали, а других кандидатур на рассмотрение депутатского корпуса не вносилось.

Согласно регламенту, по данному вопросу необходимо было провести рейтинговое голосование, что и было сделано. В голосовании приняло участие 26 депутатов, за исключением троих коммунистов. Один бюллетень был признан недействительным, а против кандидатуры Валерия Тарабарова проголосовал лишь один депутат. Таким образом, Валерий Трофимович стал новым членом Общественной палаты, которая теперь работает в полном составе (30 человек).

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.