Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Валерий Тарабаров избран в Общественную палату Приморья
Общественная палата Приморского края вновь работает в полном составе. На июньской сессии краевого Заксобрания депутаты заполнили единственную «вакансию» в ОП, избрав в нее сопредседателя совета почетных граждан Владивостока, почетного железнодорожника РФ Валерия ТАРАБАРОВА.
Вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ напомнил, что в мае текущего года в связи со смертью были прекращены полномочия члена ОП Якова КАНА. Депутат проинформировал коллег о том, что на вакантное место предложена кандидатура почетного железнодорожника РФ Валерия Тарабарова, которую уже поддержал профильный комитет.
В поддержку кандидатуры также высказались председатель фракции «ЕР» в ЗС ПК Сергей СОПЧУК и первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, который назвал Валерия Тарабарова «самым достойным человеком». Вопросов единственному кандидату в Общественную палату депутаты не задавали, а других кандидатур на рассмотрение депутатского корпуса не вносилось.
Согласно регламенту, по данному вопросу необходимо было провести рейтинговое голосование, что и было сделано. В голосовании приняло участие 26 депутатов, за исключением троих коммунистов. Один бюллетень был признан недействительным, а против кандидатуры Валерия Тарабарова проголосовал лишь один депутат. Таким образом, Валерий Трофимович стал новым членом Общественной палаты, которая теперь работает в полном составе (30 человек).
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Кожемяко получил право на самовыдвижение в губернаторы Приморья
- Устав и бюджет меняются вместе с городом
- Олег Кожемяко может стать самовыдвиженцем
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Ветераны боевых действий Приморья: Мы верим в Андрея Тарасенко
- "Матери России": Андрей Тарасенко знает, что нужно делать
- Митинг-концерт в поддержку Андрея Тарасенко пройдет во Владивостоке
- Общественная палата Приморья: Андрей Тарасенко еще врио, но уже очень многое сделал для края
- Общественный контроль Владивостока: Много людей готовы подтвердить факт подкупа избирателей
Новости раздела
- Депутаты из приморской глубинки обратились к врио губернатора Олегу Кожемяко с просьбой
- "Он разрешил все политические конфликты, которые мешали региону"
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Нового главу Владивостока выберут в начале декабря
- Кожемяко получил право на самовыдвижение в губернаторы Приморья
- Почет, отлитый в металле
- Дальнему Востоку выделили очередную "авиаподачку"
- Устав и бюджет меняются вместе с городом
- Каждая льгота найдет получателя
- Тарасенко пообещал вернуться
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде