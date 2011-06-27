Предвыборный расклад

До выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края осталось полгода. На только что состоявшейся внеочередной сессии депутаты утвердили предложенную крайизбиркомом новую схему одномандатных избирательных округов. В беседе с корреспондентом «ЗР» политолог Петр ХАНАС размышляет о возможностях региональных отделений партий завоевать голоса приморских избирателей в декабре 2011 года.

- Каковы, на ваш взгляд, шансы ЛДПР?

- ЛДПР - единственная оппозиционная в Приморье партия, сумевшая за время, прошедшее с последних выборов ЗС ПК, нарастить мышцы и создать свои местные отделения практически на всех территориях края. По численности мандатов депутатов местных органов представительной власти она занимает второе место после «Единой России». По данным Дальневосточного консалтингового центра, на предстоящих выборах ЛДПР легко пройдет 7%-ный барьер и ей вполне по силам набрать 13%. Так что у них наконец-то появятся свои депутаты в ЗС ПК.

- Возглавить «Правое дело» согласился известный российский олигарх ПРОХОРОВ. В связи с этим как вы оцениваете шансы партии?

-У «правого дела» нет электоральной базы в Приморье. Весь ее электорат, а это средний класс, сейчас в «Единой России». К тому же у партии нет ярких лидеров, что весьма важно для нашего избирателя.

- Каков ваш прогноз на исход выборов, в частности, сможет ли «Единая Россия» повторить успех 2006 года?

- У «Единой России» хорошие шансы набрать даже больше, чем в прошлый раз. Ведь только у них есть яркие лидеры, ресурс, фактическая работа плюс поддержка глав муниципальных образований. Так что если в прошлый раз они набрали 48%, то на этих выборах они вполне способны собрать до 54% голосов. КПРФ - от 21% до 25%. ЛДПР - от 9% до 14%. «Справедливая Россия» от 7% до 11%, но могут не пройти даже 7%-ный барьер. Все будет зависеть от того, как развернутся события в первую очередь с лидером партии Сергеем Мироновым.

По одномандатным округам все 20 мандатов могут забрать единороссы. Так что в итоге даже по самому худшему для «Единой России» варианту она получит 31 мандат в ЗС ПК. Но может получить и 33 мандата.

На долю остальных партий останется 7, максимум 9 мандатов, из которых пять - шесть могут получить коммунисты. Так что их представительство в ЗС ПК тоже, вероятно, увеличится.

Оппозиционным партиям, чтобы «подвинуть» «Единую Россию», надо выигрывать на одномандатных округах. Но, реально оценивая ситуацию, полагаю, у оппозиции есть шанс лишь по двум округам – 20-му (Дальнегорск, Кавалерово, Тернейский р-н) и 5-му (Первореченский р-н). Если, конечно, единороссы не допустят тактических ошибок, связанных с выдвижением сомнительных кандидатов.