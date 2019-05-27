В Приморье портовик уступил дорогу соратнику экс-мэра

В Приморье подведены итоги предварительного голосования, по итогам которого определяются будущие кандидаты от «партии власти» на довыборах в краевое Закобрание

В крае подведены итоги предварительного голосования, по итогам которого определяются будущие кандидаты от «ЕР» на довыборах в Законодательное Собрание Приморья по округу №19 и в Думу Владивостока по округу №9. Кроме того, 26 мая прошли праймериз по определению кандидатов от «Единой России» на осенних выборах в представительные органы власти Уссурийска, Дальнереченска и Октябрьского района.

На праймериз в ЗС ПК, которое определяет «кандидата в кандидаты» по одномандатному округу в Находке, безоговорочным лидером стала представитель общественного движения «Матери России» Марина СЕМИНА. Ее поддержали почти 90% участников праймериз. В случае выдвижения и победы на осенних выборах Семина заменит в парламенте Приморья Руслана МАНОКОНОВА, чьи депутатские полномочия были прекращены после судебного приговора по делу о мошенничестве.

Во Владивостоке победу во внутрипартийном голосовании одержал Александр ШУРЫГИН, возглавлявший администрацию Первомайского района в период руководства городом Владимира НИКОЛАЕВА. При этом наиболее опытный и ресурсный соперник Шурыгина, экс-депутат Думы Владивостока и советник гендиректора Владивостокского рыбного порта Дмитрий ЛЕГКИЙ, снялся с праймериз за несколько дней до их проведения. Отметим, что предварительное голосование на праймериз во Владивостоке прошло при рекордно низкой явке – 0,47% от числа избирателей округа №9.