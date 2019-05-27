Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье портовик уступил дорогу соратнику экс-мэра
В Приморье подведены итоги предварительного голосования, по итогам которого определяются будущие кандидаты от «партии власти» на довыборах в краевое Закобрание
В крае подведены итоги предварительного голосования, по итогам которого определяются будущие кандидаты от «ЕР» на довыборах в Законодательное Собрание Приморья по округу №19 и в Думу Владивостока по округу №9. Кроме того, 26 мая прошли праймериз по определению кандидатов от «Единой России» на осенних выборах в представительные органы власти Уссурийска, Дальнереченска и Октябрьского района.
На праймериз в ЗС ПК, которое определяет «кандидата в кандидаты» по одномандатному округу в Находке, безоговорочным лидером стала представитель общественного движения «Матери России» Марина СЕМИНА. Ее поддержали почти 90% участников праймериз. В случае выдвижения и победы на осенних выборах Семина заменит в парламенте Приморья Руслана МАНОКОНОВА, чьи депутатские полномочия были прекращены после судебного приговора по делу о мошенничестве.
Во Владивостоке победу во внутрипартийном голосовании одержал Александр ШУРЫГИН, возглавлявший администрацию Первомайского района в период руководства городом Владимира НИКОЛАЕВА. При этом наиболее опытный и ресурсный соперник Шурыгина, экс-депутат Думы Владивостока и советник гендиректора Владивостокского рыбного порта Дмитрий ЛЕГКИЙ, снялся с праймериз за несколько дней до их проведения. Отметим, что предварительное голосование на праймериз во Владивостоке прошло при рекордно низкой явке – 0,47% от числа избирателей округа №9.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье портовик уступил дорогу соратнику экс-мэра
- Уссурийцев ждут в "Изумрудной долине" на первый политфорум "Люди Роста"
- МИД уполномочен защитить
- Поддержать решения, необходимые краю
- Развиваться сегодня, а не ждать завтра
- "Дело Пушкарева": Здесь читайте, здесь не читайте, а здесь я рыбу заворачивал
- Сбоку сырьевая припёка
- Серьезным намерениям - серьезную поддержку
- Самый богатый депутат Приморья Галуст Ахоян потерял свой статус
- Дело Пушкарева: Волки сыты
Новости раздела
- В Приморье портовик уступил дорогу соратнику экс-мэра
- Примерное поведение
- Мэр Владивостока продолжает кадровое обновление
- Уссурийцев ждут в "Изумрудной долине" на первый политфорум "Люди Роста"
- Депутаты Уссурийска начертили округа для собственных перевыборов
- МИД уполномочен защитить
- У главы Владивостока появился новый заместитель
- В праймериз "ЕР" во Владивостоке поучаствует бывший эсер
- Администрация Владивостока все-таки потеснит "Приморский водоканал"
- Выпускникам детских домов покупают комфортные квартиры
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о предстоящем сносе 100 домов
- От "хрущевок" стоит как можно скорее избавиться
- На острове Русском хотят ограничить скорость до 40 километров в час
- Владивосток украсят "Бурдугузами"
- Приморцы решили написать обращение к президенту Украины Зеленскому
- Качество предлагаемых к продаже гостиниц во Владивостоке не выдерживает критики
- Приморье сделало удачную ставку
- "Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food
- В отличии от Приморья средняя зарплата в Москве продолжает стремительно расти
- "Изумрудная долина" наращивает пул проектов