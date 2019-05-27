www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.61 р. 100 JPY: 58.99 р.
EUR: 72.32 р. 10 CNY: 93.57 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

В Приморье портовик уступил дорогу соратнику экс-мэра

27 Мая 2019, 14:40 | Приморье

В Приморье подведены итоги предварительного голосования, по итогам которого определяются будущие кандидаты от «партии власти» на довыборах в краевое Закобрание

В крае подведены итоги предварительного голосования, по итогам которого определяются будущие кандидаты от «ЕР» на довыборах в Законодательное Собрание Приморья по округу №19 и в Думу Владивостока по округу №9. Кроме того, 26 мая прошли праймериз по определению кандидатов от «Единой России» на осенних выборах в представительные органы власти Уссурийска, Дальнереченска и Октябрьского района.

На праймериз в ЗС ПК, которое определяет «кандидата в кандидаты» по одномандатному округу в Находке, безоговорочным лидером стала представитель общественного движения «Матери России» Марина СЕМИНА. Ее поддержали почти 90% участников праймериз. В случае выдвижения и победы на осенних выборах Семина заменит в парламенте Приморья Руслана МАНОКОНОВА, чьи депутатские полномочия были прекращены после судебного приговора по делу о мошенничестве.

Во Владивостоке победу во внутрипартийном голосовании одержал Александр ШУРЫГИН, возглавлявший администрацию Первомайского района в период руководства городом Владимира НИКОЛАЕВА. При этом наиболее опытный и ресурсный соперник Шурыгина, экс-депутат Думы Владивостока и советник гендиректора Владивостокского рыбного порта Дмитрий ЛЕГКИЙ, снялся с праймериз за несколько дней до их проведения. Отметим, что предварительное голосование на праймериз во Владивостоке прошло при рекордно низкой явке – 0,47% от числа избирателей округа №9.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: голосование  единая россия  выборы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru