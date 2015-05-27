www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 58 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 94.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В Приморье "Единая Россия" проведет замену в команде

27 Мая 2015, 10:00 | Приморье

Депутат Законодательного Собрания от «Единой России» Петр САВЧУК принял решение покинуть ряды краевого парламента в связи с назначением на государственную должность. 22 мая соответствующее заявление легло на стол председателя ЗС ПК Виктора ГОРЧАКОВА. Ожидается, что уже в ближайшее время место Савчука займет новый депутат.

Напомним, при прежнем губернаторе Петр Савчук был заметной фигурой в приморском отделении «ЕР», а в 2007-2008 годах руководил партийной структурой «Единой России» в крае. Пост главного единоросса Приморья он добровольно покинул после разгона московским ОМОНом акции протеста в связи с повышением пошлин на иномарки. На протяжении последних лет, уже после смены руководства Приморья, депутат не раз демонстрировал несогласие с «генеральной линией» фракции «ЕР» в краевом парламенте, по многим вопросам голосуя вразрез с позицией большинства.

Ожидается, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Петра Савчука будет рассмотрен в среду, 27 мая, на очередной сессии краевого парламента. Поскольку в нынешний состав ЗС Савчук был избран по списку «ЕР», его место займет один из следующих по списку кандидатов. На выборах ЗСПК-2011 в региональной группе №8, помимо Савчука, баллотировались Наталья ХВОРОСТЯНАЯ, занимавшая пост детского омбудсмена Приморья, а также завуч одной из школ Находки Татьяна ПАНОВА.

Евгений СИДОРОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: единая россия 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru