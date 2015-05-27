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В Приморье "Единая Россия" проведет замену в команде
Депутат Законодательного Собрания от «Единой России» Петр САВЧУК принял решение покинуть ряды краевого парламента в связи с назначением на государственную должность. 22 мая соответствующее заявление легло на стол председателя ЗС ПК Виктора ГОРЧАКОВА. Ожидается, что уже в ближайшее время место Савчука займет новый депутат.
Напомним, при прежнем губернаторе Петр Савчук был заметной фигурой в приморском отделении «ЕР», а в 2007-2008 годах руководил партийной структурой «Единой России» в крае. Пост главного единоросса Приморья он добровольно покинул после разгона московским ОМОНом акции протеста в связи с повышением пошлин на иномарки. На протяжении последних лет, уже после смены руководства Приморья, депутат не раз демонстрировал несогласие с «генеральной линией» фракции «ЕР» в краевом парламенте, по многим вопросам голосуя вразрез с позицией большинства.
Ожидается, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Петра Савчука будет рассмотрен в среду, 27 мая, на очередной сессии краевого парламента. Поскольку в нынешний состав ЗС Савчук был избран по списку «ЕР», его место займет один из следующих по списку кандидатов. На выборах ЗСПК-2011 в региональной группе №8, помимо Савчука, баллотировались Наталья ХВОРОСТЯНАЯ, занимавшая пост детского омбудсмена Приморья, а также завуч одной из школ Находки Татьяна ПАНОВА.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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