Приморье вошло в ТОП-10 регионов по исполнению "майских" Указов Президента

Приморский край вошел в ТОП-10 рейтинга регионов России по реализации «майских» Указов Президента РФ Владимира Путина в социальной сфере.

Рейтинг составлен экспертами «Медиалогии». В него вошли всего 10 регионов. Приморский край находится на 8-м месте.

Авторы рейтинга подчеркивают, что речь идет об Указах Президента в сфере государственной социальной политики, здравоохранения, демографии, образования и науки.

Отметим, в губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поставил руководителям профильных департаментов и муниципалитетов по исполнению Указов Президента.

Так, в регионе растет средняя заработная плата работников здравоохранения, образования и культуры. Активная модернизация идет в медицинской сфере – совершенствуется система оказания помощи населению как первичной, так и высокотехнологичной.

Претерпевает изменения сфера образования. Большая работа проделана по оснащению школ современным оборудованием и организации дистанционного образования в удаленных сельских школах.

В социальной сфере также реализуется ряд проектов. В частности, повышены выплаты опекунским и приемным семьям, выплачивается региональный материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется. Действуют меры поддержки пенсионеров, выплачивается региональная надбавка обладателям звания «Ветеран труда Приморского края».

Стоит отметить, что Приморский край – единственный из регионов Дальнего Востока, вошедший в ТОП-10 рейтинга. Первую строчку занимает Свердловская область, вторую – Краснодарский край. На третьем месте, по мнению экспертов, находится Тульская область.

ZRPRESS.RU, Владивосток.