www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 0 р. 100 JPY: 0 р.
EUR: 0 р. 10 CNY: 0 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Приморье вошло в ТОП-10 регионов по исполнению "майских" Указов Президента

27 Мая 2014, 16:26 | Приморье

Приморский край вошел в ТОП-10 рейтинга регионов России по реализации «майских» Указов Президента РФ Владимира Путина в социальной сфере.

Рейтинг составлен экспертами «Медиалогии». В него вошли всего 10 регионов. Приморский край находится на 8-м месте.

Авторы рейтинга подчеркивают, что речь идет об Указах Президента в сфере государственной социальной политики, здравоохранения, демографии, образования и науки.

Отметим, в губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поставил руководителям профильных департаментов и муниципалитетов по исполнению Указов Президента.

Так, в регионе растет средняя заработная плата работников здравоохранения, образования и культуры. Активная модернизация идет в медицинской сфере – совершенствуется система оказания помощи населению как первичной, так и высокотехнологичной.

Претерпевает изменения сфера образования. Большая работа проделана по оснащению школ современным оборудованием и организации дистанционного образования в удаленных сельских школах.

В социальной сфере также реализуется ряд проектов. В частности, повышены выплаты опекунским и приемным семьям, выплачивается региональный материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется. Действуют меры поддержки пенсионеров, выплачивается региональная надбавка обладателям звания «Ветеран труда Приморского края».

Стоит отметить, что Приморский край – единственный из регионов Дальнего Востока, вошедший в ТОП-10 рейтинга. Первую строчку занимает Свердловская область, вторую – Краснодарский край. На третьем месте, по мнению экспертов, находится Тульская область.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: образование  пенсия  приморье  политика  население  семья  рейтинги  медицина 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru