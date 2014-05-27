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В Приморье команду Владимира Миклушевского оценили по эффективности

27 Мая 2014, 12:05 | Приморье

Дальневосточный консалтинговый центр (ДКЦ) подготовил второй рейтинг «Оценка деятельности вице-губернаторов Приморского края». В отличие от прошлого года, сейчас среди замов первого лица региона нет тех, кто, по мнению экспертов, работает неудовлетворительно. А наивысшую оценку получили ветераны приморской политики – первый вице-губернатор края Александр КОСТЕНКО и курирующий сельское хозяйство вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО.

По результатам экспертной оценки деятельности выше упомянутые чиновники получили максимально возможные 10 баллов. Вместе с тем результативность работы данных вице-губернаторов ниже уровня компетентности: 8 баллов у Александра Костенко и 9 баллов у Сергея Сидоренко.

Стабильно высокие показатели у вице-губернатора Александра ЛОСЯ. Успешная деятельность на своем посту в течение истекшего периода, способность эффективно руководить подведомственными подразделениями и организовать работу в чрезвычайных ситуациях позволили экспертам добавить в актив куратора «силового блока» краевой администрации еще один балл. Достаточно высокую оценку по обоим критериям получил вице-губернатор - руководитель аппарата АПК Алексей СУХОВ, стиль работы которого наблюдатели оценивают как «жесткий и эффективный».

Эксперты ДКЦ считают, что именно Костенко, Лось, Сухов и Сидоренко являются в настоящее время тем управленческим ядром, на которое опирается в своей деятельности губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Также в 2014 году отмечен рост оценок деятельности первого вице-губернатора Сергея СИДОРОВА по критерию «Профессионализм в сфере компетенций». Несмотря на смену компетенций, стабильно высоки (8 баллов) оценки профессионализма и результатов деятельности вице-губернатора Владимира БАЛАНА.

Аутсайдерами рейтинга, которых в полной мере можно отнести к «периферии» ныне действующего высшего кадрового эшелона АПК, являются Ирина ВАСИЛЬКОВА и Александр РОЛИК. Повторно оценив как неудовлетворительный профессионализм в сфере компетенций Ирины Васильковой, эксперты тем не менее присвоили 4 балла результатам ее деятельности. В ДКЦ это отчасти объясняют эффективной работой подведомственных департаментов культуры и молодежной политики. Что касается Александра Ролика, то на его оценку негативно повлияли низкая эффективность работы подведомственного ему департамента внутренней политики АПК, потеря контроля над ключевыми экспертными советами при губернаторе, а также неудачи «партии власти» в избирательных кампаниях конца 2013 – начала 2014 годов.

Что касается деятельности недавно назначенных вице-губернаторов Павла СЕРЕБРЯКОВА и Василия УСОЛЬЦЕВА, то, в целом достаточно высоко оценив профессионализм этих руководителей, эксперты воздержались от оценки результативности их работы, считая, что для этого необходимо дополнительное время.

Евгений СИДОРОВ. . Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

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