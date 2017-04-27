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Бывшего главу муниципального поселения в Приморье посадили на 7 лет

27 Апреля 2017, 13:08 | Приморье

Приговор вступил в силу, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

«Собранные приморскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе Безверховского сельского поселения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом взятки за незаконные действия, ч.3 ст. 159, мошенничество и ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ, покушение на мошенничество.

Следствием и судом установлено, что бывший глава поселения используя свое служебное положение, предложил предпринимателю оказать помощь в получении последним земельных участков в аренду за вознаграждение. За взятку в размере 160 тыс. рублей чиновник пообещал принять меры, направленные на предоставление предпринимателю в аренду двух земельных участков с последующим заключением договора аренды на них.

Кроме этого, в июле 2015 года чиновник решил похитить денежные средства этого же предпринимателя путем обмана. За свои так называемые «услуги», выразившиеся в оказании предпринимателю помощи при заключении договора аренды земельного участка, глава сельского поселения получил 10 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В августе 2015 года, действуя по аналогичной схеме, глава сельского поселения пытался похитить у предпринимателя 200 тыс. рублей, однако довести до конца свой преступный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при получении им части денежных средств в сумме 150 тыс. рублей.

Приговором апелляционной инстанции Приморского краевого суда бывшему главе назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет лишения свободы со штрафом 7 млн рублей

 

Иван КРЫШАН 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: мошенничество  глава поселения  приморский край  взятка  приговор 



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