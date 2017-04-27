Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бывшего главу муниципального поселения в Приморье посадили на 7 лет
Приговор вступил в силу, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
«Собранные приморскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему главе Безверховского сельского поселения», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ, получение должностным лицом взятки за незаконные действия, ч.3 ст. 159, мошенничество и ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ, покушение на мошенничество.
Следствием и судом установлено, что бывший глава поселения используя свое служебное положение, предложил предпринимателю оказать помощь в получении последним земельных участков в аренду за вознаграждение. За взятку в размере 160 тыс. рублей чиновник пообещал принять меры, направленные на предоставление предпринимателю в аренду двух земельных участков с последующим заключением договора аренды на них.
Кроме этого, в июле 2015 года чиновник решил похитить денежные средства этого же предпринимателя путем обмана. За свои так называемые «услуги», выразившиеся в оказании предпринимателю помощи при заключении договора аренды земельного участка, глава сельского поселения получил 10 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В августе 2015 года, действуя по аналогичной схеме, глава сельского поселения пытался похитить у предпринимателя 200 тыс. рублей, однако довести до конца свой преступный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при получении им части денежных средств в сумме 150 тыс. рублей.
Приговором апелляционной инстанции Приморского краевого суда бывшему главе назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет лишения свободы со штрафом 7 млн рублей
Иван КРЫШАН
Новости тематики
- Бывшего главу муниципального поселения в Приморье посадили на 7 лет
- Дума Владивостока хочет услышать каждый голос
- Интересы общества доверят бизнесу, спортсменам и силовикам
- Избранных мэров в Приморье впору вносить в Красную книгу
- В Приморье на председателя муниципальной Думы завели уголовное дело
- Новый вице-губернатор Приморья приступил к своим обязанностям
- Два предпринимателя вошли в новый состав Общественной палаты Приморья
- Депутаты Приморья просят подождать с онлайн-кассами до 2021 года
- Во Владивостоке начинающий политик начал карьеру с эпатажа
- В райцентре Приморья устали от партийцев
Новости раздела
- Бывшего главу муниципального поселения в Приморье посадили на 7 лет
- Константин Межонов сменил на посту и.о. главы Владивостока Константина Лободу
- Бюджет Владивостока разложили по полочкам
- Дума Владивостока хочет услышать каждый голос
- Приморский единоросс отчитался о квартире в Грузии
- Предвыборный Владивосток разделили на сферы влияния
- Корейцы хотят заниматься в Приморье рыбой и портами
- Всеволод Ию: "Местное самоуправление просто добивают"
- Интересы общества доверят бизнесу, спортсменам и силовикам
- В Приморье начался очередной виток тлеющего политического конфликта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Авианосец США, напугавший приморцев, "всплыл" у берегов в Австралии
- Погода в Приморье ухудшится
- Рыбаки написали открытое письмо начальнику Пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю
- Военные заявляют, что переброска боевой техники в Приморье не связана с ситуацией вокруг Северной Кореи
- Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
- Рубль опустят аккуратно
- Получателей дальневосточных гектаров может ждать жестокое разочарование
- Как подлечиться за границей и не получить уголовное наказание
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС