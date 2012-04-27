Программы развития Приморского края рассчитаны на молодых

Администрация Приморского края ведет серьезную работу по разработке планов социально-экономического развития края на ближайшие годы. Принципиально новым здесь является переход к реализации государственных программ, которые в перспективе будут охватывать до 90% всех бюджетных расходов. Это предполагает изменение экономической философии – мы уходим от планирования ресурсов к планированию результатов.

При реализации госпрограмм закладывается и осуществляется концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях для того, чтобы ответить на вопрос: «Для каких, понятных обществу, целей тратятся бюджетные средства?». Госпрограммы при этом рассматриваются как основной инструмент долгосрочного планирования, а также предполагается софинансирование программ Приморского края из федерального бюджета.

Мы посчитали целесообразным воспользоваться пребыванием во Владивостоке академика Павла МИНАКИРА, директора института экономических исследований ДВО РАН. Пригласили его выступить на заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности и представить свой взгляд на тенденции развития экономики Дальнего Востока в ближайшие годы как некий научный ориентир проектных работ. (Подробно о выступлении П. Минакира). Хочу заострить внимание на некоторых важных моментах.

Одним из главных вопросов, стоящих на повестке дня, является перевод промышленного производства Дальнего Востока и Приморского края на высокотехнологичную продукцию. Рассматривались разные варианты, есть взгляд ученого, а есть практическая жизнь с реалиями сегодняшнего дня, с определенными позициями власти на территориях, с наличием, а чаще отсутствием заинтересованного бизнеса в модернизации производства.

Модернизация рождается конкуренцией, а ее сейчас недостаточно. Поэтому тот факт, что Россия становится членом ВТО, означает, что у иностранных инвесторов появится дополнительная уверенность и смелость. Нам важно, чтобы на российские нефтеперабатывающие и газовые заводы, а также другие новые предприятия пришли современные мировые технологии, не просто какие-то, а именно современные. Потому что продукт должен быть конкурентоспособным на внешнем рынке. Нас там никто не ждет, мы должны рынок завоевывать. Делать это можно только высоким качеством, низкими затратами и повышением производительности труда. Это непростой вопрос для российских предпринимателей и одна из причин нашего отставания от лидирующих стран. Поэтому ясность понимания задач со стороны бизнеса и власти здесь просто необходима.

Для Приморского края проблемой является незначительный уровень иностранных инвестиций. Нас здорово выручили федеральное правительство и российский бизнес, вложившиеся в реализацию программы АТЭС. Но надо признать, что сам инвестиционный климат в регионе далек от благоприятного. Мы должны думать, что можем сделать на уровне субъекта федерации, по каким существующим нормативным актам стоит усилить внимание за действием исполнительной власти, эффективностью работы правоохранительных органов, судопроизводства, и какие принять новые нормативные акты. Необходимо ликвидировать все то, что отталкивает зарубежных инвесторов от вкладывания денег в наши проекты. Тем более что сами проекты есть – они разработаны специалистами, экспертами, учеными.

Еще один вопрос, который занимает нас при разработке программ социально-экономического развития края, - это демографическая проблема. Когда говорят об экономическом росте, то подразумевают и рост трудовых ресурсов, увеличение народонаселения. Практика работы по реализации атэсовских проектов показала, что уровень профессионализма привлеченных миграционных ресурсов в подавляющей массе был невысок. Эксперты считают, что чаще всего увеличение миграционных потоков ухудшает качество трудовых ресурсов и снимает необходимость бизнеса заниматься внедрением новых технологий, повышать производительность труда.

Разрабатывая программы развития края, мы отдаем себе отчет, что они рассчитаны, в первую очередь, на молодых приморцев. Мы не можем не считаться с тем, что образованная, креативная молодежь не хочет ждать, когда будут созданы условия для реализации их сил и возможностей и покидает территорию. И вот регулирование этого миграционного потока в сторону его уменьшения для нас важно более всего.

Сегодня мы исходим из того, что главным действующим документом будет Программа-2020, которая дорабатывается в Москве разными группами экспертов. Надеемся, что уже в мае Владимир ПУТИН изложит свое понимание модернизации экономики страны. Важный вопрос – насколько мы сами будем организационно, психологически и профессионально в состоянии реализовать ее, а также остальные государственные программы.

Виктор ГОРЧАКОВ, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания.

«Золотой Рог».