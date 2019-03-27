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Снять при попытке к бегству
Перед выборами мэра Владивостока депутаты решили подумать и о правилах его отставки
В четверг, 28 марта, Дума Владивостока должна завершить очередной период «временного» мэрства. На заседании депутаты планируют избрать главой города одного из трех кандидатов, рекомендованных конкурсной комиссией – действующего и.о. мэра Олега ГУМЕНЮКА, депутата гордумы Кирилла ГРИГОРЬЕВА или известного общественника Александра ЮРТАЕВА. Но в отличие от декабря 2017 года, интриги предстоящее голосование не несет.
В минувший вторник, 19 марта, поддержку Олегу Гуменюку выразил региональный политсовет «Единой России», имеющей квалифицированное большинство в Думе Владивостока. Согласно партийному регламенту, даже при «непрямых» выборах «ЕР» должна определиться со своим кандидатом на выборный пост в органе власти. За кандидатуру Гуменюка перед единороссами лично ходатайствовали губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК. А 21 марта решение приморских единороссов утвердил президиум Генерального совета «ЕР».
- Фундаментальное отличие конкурса от прямых выборов заключается в необходимости сформировать некий межэлитарный консенсус вокруг фигуры победителя. Новый глава должен приниматься на федеральном и региональном уровнях, и при этом не вызывать жесткого антагонизма со стороны городских депутатов. Именно поэтому и.о. мэра Олег Гуменюк на протяжении всего конкурса демонстрировал ориентацию на сотрудничество с краевой властью, а глава региона Олег Кожемяко неоднократно высказывал поддержку Гуменюку, - отметил политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Что касается состава финальной тройки претендентов, то в отличие от 2017 года, когда до голосования в Думе Владивостока дошли сразу два реальных претендента, в финале нынешнего конкурса интрига исключена.
Таким образом, намеченное на 28 марта голосование должно завершить транзит власти в городе, который начался еще в октябре 2018 года. Однако по информации «ЗР», в отличие от прошлого конкурса, когда кандидатура Виталия ВЕРКЕЕНКО получила единогласную поддержку в Думе Владивостока, предстоящее 28 марта голосование все-таки может преподнести некоторые сюрпризы: возможность не голосовать за кандидатуру Олега Гуменюка допускают не только представители оппозиционных партий, но и некоторые члены «ЕР».
Добавим, что внесенный Олегом Кожемяко в Заксобрание законопроект о возможности возвращения прямых выборов муниципальных глав до сих пор не прошел второе чтение. Показательно, но из 39 участников второго этапа конкурса на замещение должности главы столицы Приморья о необходимости возвращения к всенародному голосованию почти никто не вспомнил. Но даже в случае принятия данного закона и внесения соответствующих поправок в Устав Владивостока, прямые выборы главы города состоятся только по истечении полномочий мэра, которого выберут городские депутаты 28 марта.
А городские депутаты тем временем решили предусмотреть некий «защитный механизм» на случай внезапной отставки мэра по примеру Виталия Веркеенко: поправки в Устав, одобренные на днях профильным комитетом Думы Владивостока, устанавливают момент прекращения полномочий главы города в связи с отставкой по собственному желанию, а также срок, в течение которого Дума должна принять решение о досрочном прекращении полномочий главы города.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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