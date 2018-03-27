Главу Находки хотят выгнать с работы

Конфликт местных элит выходит на краевой уровень

После президентских выборов политические конфликты в муниципалитетах Приморья, «притушенные» новым руководством края, вспыхнули с новой силой. На минувшей неделе депутаты Думы Находкинского городского округа вручили главе НГО Андрею ГОРЕЛОВУ уведомление о начале процедуры его отставки. Письмо с требованием «уволить» градоначальника подписали 23 депутата из 30. Однако не исключено, что попытка «кадровой революции» является элементом политического торга.

Напомним, что бывший транспортный прокурор Находки Андрей Горелов был избран главой города 29 февраля 2016 года – после конкурса на замещение должности мэра. Однако все два года своего нахождения во главе Находки Горелов работает «как на вулкане». Неоднократные попытки ограничить его полномочия, дисквалификация после отказа внести поправки в городской устав, обвинения в плохом результате «Единой России» на выборах-2016 – вот лишь часть проблем, с которыми градоначальнику пришлось столкнуться за время своего правления. А сразу после президентских выборов группа депутатов Думы НГО написала письмо на имя спикера Евгения ВОРОНИНА с просьбой начать процедуру отставки главы города.

Досье "Золотого Рога": 27 января 2017 года Думой НГО было принято решение 1071-НПА «О внесении изменений в Устав Находкинского городского округа». Оно опубликовано 28 июля 2017 года в газете «Находкинский рабочий» и тогда же вступило в законную силу. В соответствии с внесенными изменениями в Устав, компетенции главы НГО были дополнены такими полномочиями, как руководство мобилизационной подготовкой, мероприятия по территориальной и гражданской обороне, участие в профилактике терроризма и экстремизма.

По мнению депутатов, после 28 июля 2017 года Андрей Горелов должен был пройти процедуру оформления права на допуск к гостайне. Однако о невозможности оформления такого допуска депутатам прошлого созыва Думы было известно еще в феврале 2016-го, когда Горелова утвердили главой Находки. И вот новый созыв Думы - в который, к слову, переизбрано большинство депутатов предыдущего - внезапно озаботился «неоcведомленностью» Горелова сведениями, составляющими гостайну.

- Помимо законного основания, связанного c отсутствием у главы города допуска к государственной тайне, у депутатов и жителей города накопилось много претензий к главе. Уже известно, что в Находке в разных микрорайонах города инициирован сбор подписей жителей об отставке главы. В Находке много проблем: вовремя не ремонтируются дороги, не убирается мусор, не исполняется ряд федеральных программ, но самой острой мы считаем проблему загрязнения города угольной пылью. Люди жалуются на ухудшение экологической обстановки, но мэр на всех уровнях и встречах докладывает о том, что все нормально. На основании этого депутаты сделали вывод о том, что мэр города лоббирует интересы компаний, занимающихся открытой перевалкой угля, - прокомментировал ситуацию председатель Думы Евгений ВОРОНИН.

О начале процедуры отставки, в соответствии с требованиями закона, были проинформированы краевые власти. Заседание Думы Находки, на котором планируется рассмотреть вопрос об удалении Андрея Горелова в отставку, намечено на 19 апреля. Но для «увольнения» главы необходимо сначала получить ответ главы региона, которого может и не быть. Например, в похожей ситуации в соседнем с Находкой Партизанске, где в конце 2017 года депутаты также попытались удалить мэра в отставку, Андрей ТАРАСЕНКО предпочел сохранить молчание.

- Мы изучали судебную практику других регионов. Уволенные мэры восстанавливались через суд, если не было заключения от главы субъекта РФ на решение думы о начале процедуры их отставки, - комментировал эту ситуацию «ЗР» бывший председатель думы Партизанска Владимир ХМЕЛЕВ.

Поэтому нельзя исключать, что очередная «черная метка» главе города – не более, чем элемент политического торга. По информации «ЗР», видеть своего человека во главе Находки очень хотел бы краевой депутат Руслан МАНОКОНОВ, с 2006 года представляющий территорию в Законодательном Собрании. После муниципальных выборов в сентябре 2017 года политик де-факто получил контроль над Думой НГО. Впрочем, продолжение политических разборок в городе, который является главными «воротами» для российского угля на пути в страны АТР, вряд ли понравится федеральному центру: на местных стивидоров «завязаны» миллионы жителей сибирских регионов, занятых в угледобывающей отрасли.

На фото: 23 депутата думы Находки из 30 попросили главу города Андрея Горелова с вещами на выход.

Фото «Новости Находки».

Андрей СЕРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.