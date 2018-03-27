В Приморье не могут найти "неустановленное лицо", чуть не сорвавшее выборы президента

Продолжается расследование скандального инцидента со вбросом бюллетеней в Артеме

В Приморском крае продолжается расследование инцидента со вбросом бюллетеней на избирательном участке №326 в Артеме на выборах Президента РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При подведении итогов голосования все без исключения бюллетени, находившиеся в «скомпрометированной» урне, были признаны недействительными. Однако ключевым вопросом остается установление личности женщины, совершившей попытку вброса, а также привлечение ее к ответственности.

Напомним, что согласно записи с камеры видеобналюдения, попытка вброса осуществлена в 14.35 по местному времени. Избирком Приморья отреагировал на скандал оперативно, опечатав «спорную» урну и разместив на участке №326 резервный ящик для голосования. В течение дня на участке побывала председатель крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ, кроме того, члены краевой комиссии присутствовали при подсчете голосов. Комментируя ситуацию на участке № 326 утром 19 марта, зампред ИК ПК Лариса ОРЛОВА уточнила, что в первом стационарном ящике (в которой осуществлялся вброс. – Прим. автора) находилось 757 бюллетеней. Все они по решению участковой комиссии были признаны недействительными, и результаты голосования подводились по «запасной» избирательной урне, где находились 83 действительных бюллетеня. Из них 52 бюллетеня содержали отметку «за» Владимира ПУТИНА, Павел ГРУДИНИН получил на злополучном участке 22 голоса, остальные кандидаты – менее 10.

Как сообщил «ЗР» доверенное лицо Владимира Жириновского на выборах-2018 Влас КОПЕЙКИН, по факту произошедшего на участке № 326 им были поданы жалобы в Избирательную комиссию Приморского края, а также местные управления МВД, ФСБ и Следственного комитета. Представители правоохранительных органов края пока не дали официальной оценки инциденту. Но, как ранее отметил первый заместитель главы МВД России Александр ГОРОВОЙ, материалы о вбросах бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и городе Артеме Приморского края будут переданы полицией в Следственный комитет РФ. Добавим, что на участке в Люберцах 18 марта также заменили урну, а председатель УИКа и член комиссии с правом решающего голоса были сразу же отстранены от работы. 19 марта вышестоящая комиссия признала выборы на данному участке несостоявшимися. Однако в Приморском крае к столь радикальным мерам оказались не готовы: несмотря на проводящуюся проверку, председатель 326-го УИКа не была отстранена от работы.

Показательна позиция общественных наблюдателей на выборах в Приморье. По информации крайизбиркома, жалобу по факту предполагаемого вброса на участке № 326, помимо ЛДПР, подал также федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» Владислав КАЛИНИН. Любопытно, что несколькими часами ранее Калинин, комментируя информагентству Deita.ru видео с участка № 326, назвал его фейком. «Это видео носит откровенно провокационный характер, направленный на дискредитацию всего выборного процесса в регионе и в целом по стране», - заявил наблюдатель.

Тем временем представители ЛДПР направили еще одну жалобу в крайизбирком. Изучая видеозапись с участка №922 во Владивостоке, они заметили, что со списками избирателей и бюллетенями работают мужчины, тогда как в составе данной комиссии, согласно данным с сайта ИК ПК, представителей сильного пола нет вовсе. В то же время на участке № 922 результаты голосования практически не отличаются от средних по Владивостоку: за Владимира Путина там отдано 62,84% голосов, у Павла Грудинина – 22,17%, у Владимира Жириновского – 5,35%.