Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье не могут найти "неустановленное лицо", чуть не сорвавшее выборы президента
Продолжается расследование скандального инцидента со вбросом бюллетеней в Артеме
В Приморском крае продолжается расследование инцидента со вбросом бюллетеней на избирательном участке №326 в Артеме на выборах Президента РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
При подведении итогов голосования все без исключения бюллетени, находившиеся в «скомпрометированной» урне, были признаны недействительными. Однако ключевым вопросом остается установление личности женщины, совершившей попытку вброса, а также привлечение ее к ответственности.
Напомним, что согласно записи с камеры видеобналюдения, попытка вброса осуществлена в 14.35 по местному времени. Избирком Приморья отреагировал на скандал оперативно, опечатав «спорную» урну и разместив на участке №326 резервный ящик для голосования. В течение дня на участке побывала председатель крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ, кроме того, члены краевой комиссии присутствовали при подсчете голосов. Комментируя ситуацию на участке № 326 утром 19 марта, зампред ИК ПК Лариса ОРЛОВА уточнила, что в первом стационарном ящике (в которой осуществлялся вброс. – Прим. автора) находилось 757 бюллетеней. Все они по решению участковой комиссии были признаны недействительными, и результаты голосования подводились по «запасной» избирательной урне, где находились 83 действительных бюллетеня. Из них 52 бюллетеня содержали отметку «за» Владимира ПУТИНА, Павел ГРУДИНИН получил на злополучном участке 22 голоса, остальные кандидаты – менее 10.
Как сообщил «ЗР» доверенное лицо Владимира Жириновского на выборах-2018 Влас КОПЕЙКИН, по факту произошедшего на участке № 326 им были поданы жалобы в Избирательную комиссию Приморского края, а также местные управления МВД, ФСБ и Следственного комитета. Представители правоохранительных органов края пока не дали официальной оценки инциденту. Но, как ранее отметил первый заместитель главы МВД России Александр ГОРОВОЙ, материалы о вбросах бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и городе Артеме Приморского края будут переданы полицией в Следственный комитет РФ. Добавим, что на участке в Люберцах 18 марта также заменили урну, а председатель УИКа и член комиссии с правом решающего голоса были сразу же отстранены от работы. 19 марта вышестоящая комиссия признала выборы на данному участке несостоявшимися. Однако в Приморском крае к столь радикальным мерам оказались не готовы: несмотря на проводящуюся проверку, председатель 326-го УИКа не была отстранена от работы.
Показательна позиция общественных наблюдателей на выборах в Приморье. По информации крайизбиркома, жалобу по факту предполагаемого вброса на участке № 326, помимо ЛДПР, подал также федеральный координатор «Национального общественного мониторинга» Владислав КАЛИНИН. Любопытно, что несколькими часами ранее Калинин, комментируя информагентству Deita.ru видео с участка № 326, назвал его фейком. «Это видео носит откровенно провокационный характер, направленный на дискредитацию всего выборного процесса в регионе и в целом по стране», - заявил наблюдатель.
Тем временем представители ЛДПР направили еще одну жалобу в крайизбирком. Изучая видеозапись с участка №922 во Владивостоке, они заметили, что со списками избирателей и бюллетенями работают мужчины, тогда как в составе данной комиссии, согласно данным с сайта ИК ПК, представителей сильного пола нет вовсе. В то же время на участке № 922 результаты голосования практически не отличаются от средних по Владивостоку: за Владимира Путина там отдано 62,84% голосов, у Павла Грудинина – 22,17%, у Владимира Жириновского – 5,35%.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье не могут найти "неустановленное лицо", чуть не сорвавшее выборы президента
- На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов
- Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов
- Явка на выборах в Приморье превысила 50 процентов
- Приморцы уже выбирают президента
- В Приморье пройдет online-марафоне "Ночь выборов 2018"
- "Главный интерес нынешних выборов не результат, а попытка массово вовлечь россиян в политическую жизнь государства", - эксперты
- Почетные жители обратились к приморцам с важным заявлением
- Один за всех и все за одного
- Явись передо мной
Новости раздела
- В Приморье не могут найти "неустановленное лицо", чуть не сорвавшее выборы президента
- Бюджет нужно экономить
- На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов
- Журнал "Дальневосточный капитал" предложил столицу Приморья как площадку для решения "корейских" проблем еще полгода назад
- Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов
- Явка на выборах в Приморье превысила 50 процентов
- Приморцы уже выбирают президента
- "Ростелеком" запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента
- В Приморье пройдет online-марафоне "Ночь выборов 2018"
- "Главный интерес нынешних выборов не результат, а попытка массово вовлечь россиян в политическую жизнь государства", - эксперты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин предложил Собчак стать губернатором одного "проблемного региона"
- На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов
- Мощное падение курса доллара
- "В новом правительстве не будет не только Медведева, но и еще много кого"
- Один из крупнейших ретейлеров электроники страны готовится совершить переворот
- Экс-губернатора Приморья Миклушевского уже начали обвинять. Пока в бездействии
- Дмитрия Медведева может сменить женщина
- Помидоры, выращенные в "льготных" ТОРах, приморцам предлагаются по 300-400 рублей за кило
- Приморье находится в тяжелой ситуации, возглавляя сомнительный рейтинг регионов
- Из Владивостока в Сеул будет летать суперлайнер