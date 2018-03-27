"Народ должен сам понимать…"

К выборам нового губернатора Приморский край подходит с высоким оппозиционным потенциалом

После президентских выборов в Приморье началась - а точнее, продолжилась - еще одна избирательная кампания. В сентябре жителям края предстоит избрать нового губернатора. Досрочные выборы главы региона должны будут формально завершить растянувшийся почти на год процесс полного обновления власти в Приморском крае.

В соответствии с действующей редакцией Избирательного кодекса Приморского края, досрочные выборы губернатора Приморья должны состояться в Единый день голосования - в 2018 году он выпадает на 9 сентября. Назначить выборы должны депутаты Законодательного Собрания Приморского края в срок не позднее 90 и не ранее 100 дней до даты их проведения, то есть ориентировочно в начале июня.

Аванс или референдум?

Напомним, что в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов 2018.LIVE», посвященного подведению итогов избирательной кампании по выборам президента в Приморье врио главы края Андрей ТАРАСЕНКО сделал заявление о готовности участвовать в выборах губернатора.

- Если моя работа в крае будет интересна народу, он пойдет меня избирать. Если будет неинтересна, я даже не буду бегать и рассказывать о том, что буду строить небоскребы или еще что-то делать. Сегодня я уже делаю, показываю, двигаюсь, создаю. Сейчас мне главное - дело, а вот эти лозунги - не собираюсь, даже не хочу ни одного портрета вешать, - сказал Андрей Тарасенко. - Народ уже должен сам понимать — кто достоин поста губернатора, а кто нет. Люди сами способны выбрать, с кем они готовы и хотят работать в дальнейшем.

Отметим, что после возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году в подавляющем большинстве субъектов РФ избирательные кампании проходят по «референдумному» сценарию. Глава региона, у которого истекают полномочия, получает карт-бланш от Кремля в виде назначения временно исполняющим обязанности, а затем побеждает на выборах, где отсутствуют сильные соперники. Разновидностью этого варианта являются кампании, подобные той, что приморцы наблюдали в 2014 году. Проведение досрочных выборов было, с одной стороны, продиктовано желанием Владимира Миклушевского получить мандат доверия от приморцев, пока социально-

экономическая ситуация в стране и крае еще оставалась относительно стабильной, а эффект от саммита АТЭС еще не сошел на нет. С другой стороны, это намерение согласовалось с общим курсом Кремля легитимизировать ранее назначенных президентом глав до начала выборов в Госдуму-2016.

Главное отличие прошлой и предстоящей кампаний состоит в том, что Владимир Миклушевский к моменту победы на прямых выборах руководил краем уже 2,5 года, которые пришлись на период ввода в эксплуатацию объектов саммита АТЭС и экономического роста. Андрей Тарасенко подойдет к сентябрю 2018-го с «приморским» стажем в 11 месяцев, за которые продемонстрировать крупные свершения довольно сложно, и фактически речь будет идти о получении Тарасенко аванса доверия от приморцев в дополнение к авансу доверия от президента.

- Долгий подготовительный период действительно несет определенные риски. Однако формирование команды единомышленников, которая не будет тормозить и станет работать на результат, позволит нивелировать их. Но за год приморским избирателям уже будет необходимо предъявить какие-

либо результаты. А их пока не так много, - отмечает политолог Виктор БУРЛАКОВ.

В то же время, в критических ситуациях, чреватых народным возмущением, команда Андрея Тарасенко и лично врио губернатора проявили неплохие менеджерские навыки. Ряд тактических успехов - спасение края от топливно-энергетического кризиса, начало реального диалога со стивидорами в Находке, мирный транзит власти во Владивостоке и в Большом Камне - без сомнения, можно занести в актив действующему главе региона. Обозначены и некоторые стратегические приоритеты - Андреем Тарасенко было анонсировано преобразование администрации края в правительство, а также дано поручение подготовить стратегию по выводу из кризиса жилищно-коммунального хозяйства Приморья.

Бросить вызов пока некому

- У нас еще не было прецедентов, чтобы человек, назначенный Владимиром ПУТИНЫМ врио главы региона, проиграл выборы. Тут есть несколько моментов. Это «проекция» высокого рейтинга президента, это так называемый эффект «медового месяца», а также негласная поддержка новых назначенцев со стороны федерального центра - как правило, министерства и ведомства, а также крупные корпорации с вниманием относятся к их просьбам. Поэтому у Андрея Тарасенко есть серьезный гандикап. Есть достаточно сильная команда, сильный вице-губернатор по внутренней политике, - отметил в ходе поездки во Владивосток один из ведущих российских политологов Евгений МИНЧЕНКО. - Что касается возможных конкурентов, то в последнее время все партии жалуются: настоящих буйных мало, особенно среди региональных лидеров партий. «Камикадзе», которые в открытую будут бороться с человеком, которого поддерживает президент, нет. Но гадить «по-тихому», конечно, будут.

Желание участвовать в выборах губернатора-2018 публично пока высказывал только депутат Госдумы от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО (на выборах 2014 года получил 4,77% голосов приморцев), уточнив, что решение по этому поводу будет приниматься федеральным руководством партии. Несмотря на переход в Госдуму, политик часто бывает в крае и регулярно ездит по муниципалитетам.

- На выборах президента «главный» кандидат не участвовал в дебатах, но упоминался в СМИ намного чаще остальных. И всегда в положительном ключе. Очень не хочется, чтобы это повторилось в сентябре на выборах губернатора, - говорит Андрей Андрейченко. Впрочем, для любого кандидата, кроме Андрея Тарасенко, ключевой проблемой скорее всего станет преодоление «муниципального фильтра» - в 2014 году собрать подписи депутатов и глав без административной «помощи» это не получилось ни у кого из оппонентов Владимира Миклушевского, включая коммунистов.

На выборы - как на праздник

Выигрышным для врио губернатора наверняка окажется и еще одно обстоятельство: совпадение сроков избирательной кампании с подготовкой к празднованию юбилея Приморья. Ряд крупных мероприятий, в том числе формально приуроченных к 80-летию образования Приморского края, может вполне органично поработать на имидж Андрея Тарасенко. Например, краевым парламентом уже согласовано выделение более 70 млн рублей на проведение масштабного праздника для выпускников приморских школ - по аналогии с петербургскими «Алыми парусами». Еще одним мероприятием, выпадающим на период официальной избирательной кампании, станет празднование юбилея «Хасанских событий».

Очевидно, что мобилизационную роль может выполнить проект «Я - приморец», в котором делается акцент на участие жителей края в принятии решений посредством общественных слушаний и референдумов. Технология была успешно опробована 18 марта, когда, вместе с выборами президента РФ, приморцы могли проголосовать за проекты благоустройства своего населенного пункта, а также высказать мнение по поводу возможного переноса начала учебного года.

С другой стороны, в нескольких городах и районах Приморья осенью должны пройти «плановые» выборы муниципальных депутатов, а также конкурсы на замещение постов главы муниципалитета. Новый состав представительных органов выберут в Лесозаводске и Партизанске, а также в Кавалеровском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Тернейском, Хорольском, Хасанском и Яковлевском районах. Добрая половина этих территорий имеет явный протестный потенциал, подтвержденный повышенным процентом голосов за кандидата от КПРФ на выборах 18 марта.

- За время президентской кампании у нас появилось много новых сторонников. Люди обращались в местные отделения, предлагая свою помощь в проведении агитации. Конечно же, мы продолжим работать с этими людьми и после 18 марта, - прокомментировал один из лидеров приморских коммунистов, депутат краевого Заксобрания от КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ.

Досье "Золотого Рога": В 2014 году отмобилизованная электоральная машина обеспечила Владимиру Миклушевскому лучший результат губернаторских выборов за два десятилетия - 466,6 тысячи голосов (больше было только у Евгения НАЗДРАТЕНКО на выборах 1995 года). Даже во Владивостоке на фоне высокой явки глава края получил больше, чем годом ранее Игорь ПУШКАРЕВ на вторых выборах мэра. Возможное выдвижение известной в Приморье депутата ГД РФ Светланы ГОРЯЧЕВОЙ было блокировано вследствие договоренностей с руководством «Справедливой России»: женщина-политик, напомним, согласилась стать сенатором от Приморья, а «СР» - не выставлять своего кандидата на губернаторских выборах. Однако тень на триумфальную победу Миклушевского бросили значительные объемы досрочного голосования и принятое незадолго до старта кампании решение перевести руководство территориальных избиркомов (ТИК) на штатную основу с солидной оплатой труда.

На фото: Андрей Тарасенко подойдет к выборам сентября 2018-го с «приморским» стажем в 11 месяцев, за которые продемонстрировать крупные свершения довольно сложно, и фактически речь будет идти о получении Тарасенко аванса доверия от приморцев в дополнение к авансу доверия от президента.

Фото Primorsky.Ru.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.