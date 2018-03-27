Штабисты отходят после выборной схватки

Минувшая неделя стала временем не только официального подведения итогов президентских выборов, но и осмысления их результата непосредственными участниками процесса. Большинство представителей избирательных штабов остались довольны результатами своих кандидатов в президенты и восприняли прошедшие выборы как хорошую возможность для проверки «боеспособности» региональных отделений.

Руководство «Единой России» в Приморье, комментируя итоги голосования, сделало акцент на легитимности победы действующего президента и организации работы общественных наблюдателей. По мнению первого заместителя секретаря регионального отделения «ЕР» Игоря ХРУЩЕВА, в крае удалось выстроить тотальную систему контроля, которая позволила предотвратить попытки нарушений и гарантировать легитимность результата выборов.

- На некоторых участках нашим наблюдателям пришлось столкнуться с попытками провокаций, которые преследовали целью дискредитировать выборы. Известно, что задолго до дня голосования по всей стране, в том числе и в Приморье, представители несистемной оппозиции готовили срыв выборов... Большинство попыток скомпрометировать голосование было пресечено еще до их совершения, - сообщил Игорь Хрущев.

Несмотря на убедительную победу Владимира ПУТИНА, в целом довольны результатами и представители оппозиционных партий. Например, в КПРФ уже сделали выводы из прошедшей кампании и готовятся к новым выборам, рассказал «Золотому Рогу» депутат краевого парламента Владимир БЕСПАЛОВ.

- Высокий результат Павла ГРУДИНИНА - это объективный результат многолетней работы оппозиции. Процент, набранный им в Приморье, соответствует рейтингу, который КПРФ получала в ходе последних избирательных кампаний в крае. По большинству территорий края видна положительная динамика. Во Владивостоке мы немного сдали по сравнению с 2011 годом, но все равно у Грудинина больше 20%, - отметил Владимир Беспалов. - Штаб уже сделал выводы из допущенных в ходе кампании ошибок и начал подготовку к новым выборам.

«Работу над ошибками» намерены провести и в приморском штабе Бориса ТИТОВА, для которого участие в выборах главы государства также стало дебютным.

- Борис Юрьевич использовал выборы как повод для того, чтобы заявить о том, что есть новый, эффективный политический курс - «Стратегия Роста». Пока что выборы президента - это новый для «Партии Роста» опыт. Мы сделали ряд ошибок, но уже сейчас анализируем их, - подчеркнул руководитель приморского штаба Алексей ГУБАРЕВ.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.