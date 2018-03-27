Бюджет нужно экономить

Парламент Приморья берет на контроль реализацию мероприятий по энергосбережению в регионе. Комитет ЗС ПК по экономической политике и собственности 3 апреля проведет заседание, где оценит промежуточные итоги работы государственной программы «Энергосбережение, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Инициатором обсуждения вопроса выступил депутат Евгений КОСТЮКОВ, который ранее провел мониторинг мероприятий по энергосбережению более чем в 200 бюджетных учреждениях края.

- Я увидел, что для подготовки горячего водоснабжения часть учреждений продолжает жечь уголь или мазут в межотопительный период. А это десятки миллионов рублей! - поделился впечатлениями с газетой «Золотой Рог» Евгений Костюков. - Приходилось видеть открытые окна в домах культуры и больницах - жарко, потому что нет современного теплового пункта, который бы регулировал подачу тепла в зависимости от температуры снаружи. То есть госучреждение – а по сути, бюджет края или муниципалитета – платит за обогрев улицы. Уже много лет используются двухтарифные счетчики электроэнергии, но не во всех учреждениях об этом знают! Примеры таких потерь «на пустом месте» можно перечислять долго.

Парламентарий напоминает, что в будущем году исполнится 10 лет, как в России стартовал масштабный проект по энергосбережению. За это время появилось немало технических решений, которые позволяют сократить затраты на освещение, отопление, горячую воду. Законодательство предусматривает возможность финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности за счет частных инвесторов, а главное – есть компании, готовые инвестировать в модернизацию ЖКХ Приморья.

По словам Евгения Костюкова, деньги, которые сегодня идут на оплату «ненужных» гигакалорий или киловатт-часов, могли бы пойти на повышение зарплат работникам медицины и образования, культуры и других сфер: ФЗ №261позволяет сэкономленные на энергосбережении средства направить на другие нужды учреждения.

- До 2020 года, когда завершится краевая программа, осталось совсем немного. Депутаты не намерены терпеть неэффективное расходование бюджетных средств. Серьезный, предметный разговор должен состояться 3 апреля. Мы пригласили на него руководителей департаментов ЖКХ, здравоохранения, образования, соцзащиты и ряда других, - говорит Евгений Костюков. – Реальный эффект мы увидим лишь в том случае, если каждый директор департамента, каждый руководитель бюджетного учреждения будет персонально отвечать за мероприятия по энергосбережению. Уверен, что депутатский контроль поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.