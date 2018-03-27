www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57 р. 100 JPY: 54.24 р.
EUR: 70.57 р. 10 CNY: 90.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Бюджет нужно экономить

27 Марта 2018, 12:50 | Приморье

Парламент Приморья берет на контроль реализацию мероприятий по энергосбережению в регионе. Комитет ЗС ПК по экономической политике и собственности 3 апреля проведет заседание, где оценит промежуточные итоги работы государственной программы «Энергосбережение, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Инициатором обсуждения вопроса выступил депутат Евгений КОСТЮКОВ, который ранее провел мониторинг мероприятий по энергосбережению более чем в 200 бюджетных учреждениях края.

- Я увидел, что для подготовки горячего водоснабжения часть учреждений продолжает жечь уголь или мазут в межотопительный период. А это десятки миллионов рублей! - поделился впечатлениями с газетой «Золотой Рог» Евгений Костюков. - Приходилось видеть открытые окна в домах культуры и больницах - жарко, потому что нет современного теплового пункта, который бы регулировал подачу тепла в зависимости от температуры снаружи. То есть госучреждение – а по сути, бюджет края или муниципалитета – платит за обогрев улицы. Уже много лет используются двухтарифные счетчики электроэнергии, но не во всех учреждениях об этом знают! Примеры таких потерь «на пустом месте» можно перечислять долго.

Парламентарий напоминает, что в будущем году исполнится 10 лет, как в России стартовал масштабный проект по энергосбережению. За это время появилось немало технических решений, которые позволяют сократить затраты на освещение, отопление, горячую воду. Законодательство предусматривает возможность финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности за счет частных инвесторов, а главное – есть компании, готовые инвестировать в модернизацию ЖКХ Приморья.

По словам Евгения Костюкова, деньги, которые сегодня идут на оплату «ненужных» гигакалорий или киловатт-часов,  могли бы пойти на повышение зарплат работникам медицины и образования, культуры и других сфер: ФЗ №261позволяет сэкономленные на энергосбережении средства направить на другие нужды учреждения.

- До 2020 года, когда завершится краевая программа, осталось совсем немного. Депутаты не намерены терпеть неэффективное расходование бюджетных средств. Серьезный, предметный разговор должен состояться 3 апреля. Мы пригласили на него руководителей департаментов ЖКХ, здравоохранения, образования, соцзащиты и ряда других, - говорит Евгений Костюков. – Реальный эффект мы увидим лишь в том случае, если каждый директор департамента, каждый руководитель бюджетного учреждения будет персонально отвечать за мероприятия по энергосбережению. Уверен, что депутатский контроль поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: энергосбережение  бюджет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru