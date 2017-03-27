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В мэрии Владивостока началась кадровая революция
Вице-президент Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье», первый заместитель секретаря краевого отделения «Единой России» Андрей БРИК станет новым заместителем главы Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Приморского края. Новый вице-мэр, которого многие рассматривают как потенциального претендента на должность главы города в ближайшем будущем, займет должность Александра ЮРОВА, курировавшего топливно-энергетический комплекс и международные отношения.
В свою очередь, Александр Юров, как ожидается, займет должность вице-губернатора Приморского края. Как сообщил «Золотому Рогу» источник в администрации Приморья, Александр Юров назначен вице-губернатором не вместо, а в дополнение к уже действующим заместителям главы региона. Сфера его ответственности в «белом доме» станет известна позднее. При этом сам Юров ранее в комментарии порталу Vl.ru не подтвердил и не опроверг информации о своем переходе в «белый дом».
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Что то многова то всяких заместителей и вице вицев на квадратный метр, стоить сократить половину и деньги сразу в бюджете края появятся.