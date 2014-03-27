Кадровая "рокировка" произошла в Думе Владивостока

Сразу два комитета Думы Владивостока изменили свой персональный состав. Официальным поводом для «рокировки» стало желание депутатов Евгения РЫЛОВА и Александра ПРИХОДЬКО сменить профиль своей работы в думе.

Согласно принятому 27 марта решению, Александр Приходько перейдет в комитет по экономической политике и муниципальной собственности. Свое место в комитете ему «уступит» Евгений Рылов, который, в свою очередь, заменит Приходько в комитете по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Как пояснил председатель комитета по МСУ Михаил Веселов, ранее от этих двух депутатов были получены необходимые заявления о смене думской «прописки».

По неофициальной версии, взаимный переход Рылова и Приходько призван упрочить позиции «Единой России» в комитете по экономической политике и муниципальной собственности. В начале 2014 года «медведи» в этом комитете остались в усеченном составе: Евгений КОРЖ стал помощником губернатора и покинул ряды депутатов, а Евгений РЫЛОВ на продолжительное время уехал в Москву на учебу. В их отсутствие в комитете по экономической политике могла сложиться ситуация, когда депутаты от КПРФ получили бы возможность блокировать принятие решений и даже проведение самих заседаний. С Александром Приходько, который бывает на заседаниях регулярно, у «Единой России» в ключевом для гордумы комитете вновь будет уверенное преимущество.

Напомним, что на днях изменения произошли и в самой структуре комитета: вместо Евгения Коржа зампредседателя стала главврач роддома №2 Татьяна КУРЛЕЕВА.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.