www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Кадровый вопрос
Распечатать

Кадровая "рокировка" произошла в Думе Владивостока

27 Марта 2014, 15:15 | Приморье

Сразу два комитета Думы Владивостока изменили свой персональный состав. Официальным поводом для «рокировки» стало желание депутатов Евгения РЫЛОВА и Александра ПРИХОДЬКО сменить профиль своей работы в думе.

Согласно принятому 27 марта решению, Александр Приходько перейдет в комитет по экономической политике и муниципальной собственности. Свое место в комитете ему «уступит» Евгений Рылов, который, в свою очередь, заменит Приходько в комитете по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Как пояснил председатель комитета по МСУ Михаил Веселов, ранее от этих двух депутатов были получены необходимые заявления о смене думской «прописки». 

По неофициальной версии, взаимный переход Рылова и Приходько призван упрочить позиции «Единой России» в комитете по экономической политике и муниципальной собственности. В начале 2014 года «медведи» в этом комитете остались в усеченном составе: Евгений КОРЖ стал помощником губернатора и покинул ряды депутатов, а Евгений РЫЛОВ на продолжительное время уехал в Москву на учебу. В их отсутствие в комитете по экономической политике могла сложиться ситуация, когда депутаты от КПРФ получили бы возможность блокировать принятие решений и даже проведение самих заседаний. С Александром Приходько, который бывает на заседаниях регулярно, у «Единой России» в ключевом для гордумы комитете вновь будет уверенное преимущество.     

Напомним, что на днях изменения произошли и в самой структуре комитета: вместо Евгения Коржа зампредседателя стала главврач роддома №2 Татьяна КУРЛЕЕВА.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.   

Автор:
Теги: депутаты  кадры 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru