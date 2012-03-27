Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальнегорск: теребиловцы пошли на попятную
ПРИМОРЬЕ, 27 марта, ZRPRESS. 26 марта на своем внеочередном заседании в 20.30 вечера, состоявшемся сразу после решений дальнегорского суда об отмене решений Думы Дальнегорска о досрочной отставке мэра Григория КРУТИКОВА и об избрании мэром спикера Думы Александра ТЕРЕБИЛОВА, депутаты городской Думы приняли решение приостановить свои же решения об отставке Крутикова и об избрании главой ДГО Теребилова.
Из 21 депутата на заседании присутствовало 12. «За» проголосовало 11. Сами депутаты считают, что кворум был, хотя подобные серьезные решения должны принимать как минимум 14 депутатов, то есть квалифицированное большинство. У наблюдателей есть сомнения в легитимности этого поспешного заседания под руководством А.Теребилова. Ведь депутаты нарушили регламент: по регламенту они должны за три дня предупреждать о своих заседаниях горадминистрацию и заинтересованные стороны.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- "Он разрешил все политические конфликты, которые мешали региону"
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Нового главу Владивостока выберут в начале декабря
- Губернатор 4: Да придет спаситель
- Врио губернатора: Через выборы в Приморье я уже проходил
- Олег Кожемяко приступил к работе в Приморье
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- "Я жду звонка от президента"
Новости раздела
- "Он разрешил все политические конфликты, которые мешали региону"
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Нового главу Владивостока выберут в начале декабря
- Кожемяко получил право на самовыдвижение в губернаторы Приморья
- Почет, отлитый в металле
- Дальнему Востоку выделили очередную "авиаподачку"
- Устав и бюджет меняются вместе с городом
- Каждая льгота найдет получателя
- Тарасенко пообещал вернуться
- Губернатор 4: Да придет спаситель
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей