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Дальнегорск: теребиловцы пошли на попятную

27 Марта 2012, 10:47 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 27 марта, ZRPRESS. 26 марта на своем внеочередном заседании в 20.30 вечера, состоявшемся сразу после решений дальнегорского суда об отмене решений Думы Дальнегорска о досрочной отставке мэра Григория КРУТИКОВА и об избрании мэром спикера Думы Александра ТЕРЕБИЛОВА, депутаты городской Думы приняли решение приостановить свои же решения об отставке Крутикова и об избрании главой ДГО Теребилова.

Из 21 депутата на заседании присутствовало 12. «За» проголосовало 11. Сами депутаты считают, что кворум был, хотя подобные серьезные решения должны принимать как минимум 14 депутатов, то есть квалифицированное большинство. У наблюдателей есть сомнения в легитимности этого поспешного заседания под руководством А.Теребилова. Ведь депутаты нарушили регламент: по регламенту они должны за три дня предупреждать о своих заседаниях горадминистрацию и заинтересованные стороны.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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