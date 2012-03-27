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Дальнегорск: мэр согласен уйти в отставку

27 Марта 2012, 10:38 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 27 марта, ZRPRESS. Дальнегорский районный суд удовлетворил иск главы Дальнегорска Григория КРУТИКОВА об отмене вынужденной досрочной отставки и иск прокуратуры города об отмене решения дальнегорской думы об избрании главой Дальнегорска Александра ТЕРЕБИЛОВА.

Как сообщили в дальнегорском районном суде, 26 марта, под председательством судьи Игоря АЛЕКСЕЕВА были рассмотрены иски прокурора к Думе ДГО о признании незаконными решений местной Думы от 19 марта об удалении местного мэра в отставку и досрочном прекращении его полномочий и от 23 марта об избрании главой Дальнегорского округа спикера Думы ДГО Александра Теребилова. Иски были поданы от имени главы ДГО Григория Крутикова, а также от прокуратуры Дальнегорска в интересах неопределенного числа лиц, жителей округа Дальнегорский районный суд объединил оба иска в одно дело.

В ходе заседания судья отметил, что законодательство предусматривает особый порядок рассмотрения подобных дел - в короткие сроки как особо важных. В числе других оснований судья отклонил ходатайство представителей Думы о переносе рассмотрения дела на более поздний срок - 30 марта. Также в ходе заседания внимание суда было обращено на факты пренебрежительного отношения к действиям прокуратуры и судебных приставов. Напомним, что действие отмененного судом решения Думы ДГО об удалении главы в отставку от 19 марта, было ранее опротестовано местной прокуратурой, а 22 марта на него было вынесено определения суда, которое приостанавливало действие решения до разрешения иска о его отмене в суде. Службой судебных приставов это определение было внесено в Думу 23 марта. Тем не менее дальнегорские депутаты провели процедуру выборов и избрали главой городского округа Александра Теребилова.

Судьей дальнегорского районного суда Игорем Алексеевым было вынесено решение, по которому оба иска были полностью удовлетворены. После заслушивания сторон и исследования доказательств суд принял решение признать решения дальнегорской Думы об удалении дальнегорского главы Григория Крутикова в отставку и об избрании нового главы незаконными с момента принятия, а также обязал местную Думу в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда устранить все препятствия, мешающие Григорию Крутикову вернуться к исполнению обязанностей.

Также суд вынес определение, которым отметил незаконные действия председателя местной Думы Александра Теребилова. Под такими действиями суд определил отказ Александра Теребилова принять у судебных приставов исполнительный лист и постановление об исполнительном производстве, которые имели характер немедленного вступления в законную силу. 23 марта перед началом заседания, посвященного незаконным выборам дальнегорского главы, судебные приставы прибыли в зал заседаний Думы. Однако председательствовавший Александр Теребилов отказался принять документы и потребовал, чтобы исполнители покинули зал заседаний.

Напомним, 19 марта 2012 года дальнегорские депутаты приняли решение об удалении мэра города в отставку. Данное решение было принято без учета мнения губернатора Приморского края, как того требует действующее законодательство. Местная прокуратура вынесла протест, потребовав у депутатов рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Думы. Однако рассмотрение не было включено в повестку дня внеочередного заседания, которое состоялось 23 марта.

Чтобы разрешить кризис власти в Дальнегорске, дальнегорский глава Григорий Крутиков предлагает вернуть прямые выборы. Дальнегорский мэр Григорий Крутиков готов уйти в отставку в обмен на возврат прямых выборов главы округа. Восстановленный вчера в должности судом глава Дальнегорского городского округа Григорий Крутиков готов досрочно прекратить полномочия, если местная Дума вернет прямые выборы градоначальника. Вчера суд восстановил в должности удаленного 19 марта в отставку Главу Дальнегорского городского округа Григория Крутикова. Одновременно суд признал незаконными выборы, которые местные депутаты провели четырьмя днями позднее, 23 марта. Согласно проведенным ранее изменениям в городской устав, теперь выборы местного главы проводятся не всенародным голосованием, а депутатами местной Думы из состава депутатов. Такие решения местных законодателей значительно взволновали местное сообщество. В двадцатых числах марта здесь был проведен социологический опрос, который показал, что местное население не одобряет действий местной Думы и жители хотят самостоятельно выбирать местного главу. Изменения в городской устав, заменяющие процедуру прямого голосования за местного мэра, вступили в действие в октябре прошлого года.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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