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Один из ключевых чиновников Приморья покидает пост
Решение будет озвучено сегодня
Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Игорь ВАТУЛИН ушел в отставку. Об этом стало известно в ходе заседания бюджетного комитета Заксобрания Приморья, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы КСП был включен в повестку заседания комитета в качестве дополнительного. При этом сам Ватулин на заседании не присутствовал. Также известно, что исполняющим обязанности председателя КСП Приморья сейчас является аудитор Палаты Валентина ВОЛКОВА. Именно она представит краевым депутатам отчет о работе Контрольно-счетной палаты в 2017 году.
Напомним, что Игорь Ватулин возглавил КСП Приморья в начале 2017 года, причем незадолго до этого "под него" был откорректирован краевой закон о КСП в части требований к образованию главного аудитора края. Теперь же Законодательному Собранию предстоит утвердить нового главу КСП по представлению губернатора края.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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