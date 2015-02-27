В Приморском крае планируется массовое сокращение чиновников

Количество городских и сельских поселений в Приморском крае может уменьшиться за счет объединения

На фоне появления в администрации Приморья новых вице-губернаторов и департаментов, на самом низовом уровне власти, поселенческом, идет работа по оптимизации управленческих структур. Дотационные сельские поселения предполагается сделать самодостаточными, укрупнив их и сократив в результате этого процесса лишних чиновников. Судя по откликам с мест, в районах главными противниками укрупнения становятся главы поселений. Но власти Приморья уверяют, что решающим при объединении станет мнение жителей.

…В последние годы стали нередкими ситуации, когда главы районов и поселений Приморья приезжают в администрацию и краевой парламент просить дополнительного финансирования на осуществление полномочий, возложенных на них по 131-му закону. Обычно диалог происходит так: муниципалы жалуются на отсутствие денег и большое количество обязанностей, администрация края советует районам активнее работать над увеличением налоговых поступлений, а депутаты высказываются в духе «вы знали, на что шли». Похоже, что постоянные визиты «попрошаек» из приморской глубинки подтолкнули руководство края к тому, чтобы вместе с главами районов проработать вопрос укрупнения поселений и снижения затрат на содержание поселенческих чиновников.

По 131-му ФЗ инициатива по объединению может исходить от населения, органов МСУ, властей субъекта или федеральных органов. Но главы поселений не заинтересованы в том, чтобы в результате объединения терять свои рабочие места и зарплаты. На состоявшемся 18 февраля во Владивостоке совещании с главами городских и районных дум и сельских поселений начальник правового управления ЗС ПК Ирина ВОЛОДИНА привела примеры, когда в ряде поселений посты главы, главы администрации и председателя муниципального комитета совмещает один и тот же человек, в то время как в других поселениях это три разных человека. И для малонаселенных, высокодотационных территорий это дополнительная нагрузка на и без того хилый бюджет, значительная часть которого идет на зарплату поселенческим чиновникам.

- Я считаю, что подготовка к объединению поселений - это задача органов МСУ муниципальных районов. Наверное, правильно было бы, если бы с этой инициативой выходил глава муниципального образования, направив ее в поселения, которые необходимо объединить. А дальше - задача представительных органов, депутатов разъяснять жителям преимущества объединения, - заявила Ирина Володина.

В некоторых районах Приморья укрупнение поселений уже прошло несколько лет назад. Например, один из самых крупных по территории Чугуевский район сегодня включает в себя всего 3 сельских поселения. В то же время более компактные Черниговский и Лазовский районы включают в себя по 5 поселений, Кировский и Кавалеровский районы - 6, а Хасанский и Спасский районы - по 8.

Стоит уточнить, что укрупнение поселений может производиться только после принятия соответствующего краевого закона. Но для этого нужны соответствующие решения муниципальных комитетов поселений, которые предполагается объединить. Эту работу необходимо завершить до 25 марта - в этом году практически во всех поселениях Приморья грядут выборы, а объединять поселения в ходе предвыборной кампании запрещено. Однако, судя по тону дискуссии на недавнем совещании с представителями районов и поселений, которое прошло во Владивостоке, вряд ли укрупнение поселений в ближайшее время примет массовый характер.

- Я глава маленького удаленного поселения. Муниципальных служащих у меня нет, только бухгалтер. Собственных доходов у поселения около 60 тысяч, и мы получаем копейки. Я дважды пыталась провести процедуру объединения с другими поселениями, говорила людям, что после объединения будет легче. Но мне всегда отвечали: «Вот ты уйдешь, и кому мы будем нужны?!» - привела пример Светлана ТРОФИМОВА, глава Хвищанского сельского поселения (Кировский район). - До ближайшего села от нас 36 км, так какой смысл объединять поселения?

А вот Виктор КИРПИЧЕВ, председатель думы одного из самых отдаленных и обширных районов Приморья - Пожарского - к предложению укрупнить поселения относится положительно.

- В 2004 году мы думали так: чем больше поселений сделаем, тем лучше. Но реальность оказалась совершенно иной. У нас в районе 10 поселений, и практически все из них без денег. Сама жизнь заставляет объединиться, - считает Виктор Кирпичев. - Но большинство глав поселений не хочет объединения: им хорошо живется и так.

Впрочем, администрация региона, как следует из слов вице-губернатора Александра РОЛИКА, подобный подход к работе по укрупнению поселений, похоже, не приветствует.

- Мы исходим из действующего законодательства, по которому право определять модель административно-территориального устройства принадлежит населению, - подчеркнул Александр Ролик. - Поэтому влиять на ситуацию каким-то «нажимом» проблематично. Если власть на районном уровне считает, что объединение поселений в интересах жителей, нужно встречаться и объяснять это людям. Что касается глав поселений, то большинство из них при объединении не потеряются: они могут возглавить укрупненные поселения или перейти на работу в районную администрацию.

Не наломать дров в процессе укрупнения муниципалов призывает и аксакал приморской политики Александр КОСТЕНКО, перешедший в краевой парламент.

- Говоря об укрупнении поселений, стоит думать не только о финансовой составляющей, а обо всех аспектах взаимоотношений. В первую очередь речь идет о возможности людей получить ту или иную услугу: возможность получить справку, сдать документы на паспорт, - посоветовал Александр Костенко.

Добавим, что находящиеся на рассмотрении в ЗС ПК поправки к принятому в ноябре 2014 года краевому закону о системе МСУ дают право создавать «объединенную» администрацию района, которая бы параллельно исполняла функции администрации райцентра. Правда, для этого потребуется внести изменения как в устав района, так и в устав его административного центра. А вот присоединять к городскому поселению сельские закон не разрешает, хотя у руководства некоторых районов есть соблазн решить финансовые проблемы прилегающих отстающих территорий за счет их присоединения к более успешным и крупным…

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.