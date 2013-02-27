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В Приморском крае депутаты одобрили создание учебного центра по подготовке судостроителей
27 февраля во Владивостоке Законодательное собрание Приморского края на очередной сессии поддержало инициативу коллег из комитета по экономической политике и собственности и дополнило государственную программу «Развитие образования Приморского края» на 2013–2017 годы созданием многофункционального центра прикладных квалификаций судостроительной отрасли на базе Дальневосточного судостроительного колледжа.
ДВССК – одно из старейших учебных заведений Приморского края за свою более чем полувековую историю – подготовил более 9000 специалистов. Но учебная база и программы колледжа устарели. Судостроительному комплексу «Звезда», который строит в Большом Камне Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, потребуются рабочие, владеющие новыми технологиями, в том числе умеющие читать чертежи и знакомые с элементами программирования. Именно таких специалистов планируется обучать в модернизированном учебном заведении.
В планах Дальневосточного центра судостроения и судоремонта – создать на базе колледжа центр профессиональной подготовки кадров нового уровня. С современной производственной базой, комфортным общежитием, спорткомплексом, надежной системой безопасности. ДЦСС предлагает государству совместно модернизировать учебное заведение. На каждый выделенный краевым бюджетом рубль ДЦСС вложит два. В планах строительство нового здания, насыщенное современным оборудованием. Аналогичное тому, которое будет использоваться в цехах Судостроительного комплекса «Звезда».
– Создание образовательного центра – новый подход в подготовке кадров для современных производств, – сказал председатель Законодательного собрания Виктор Горчаков. – Сейчас в Приморье образовалась нехватка профессиональных кадров в сфере судостроения и судоремонта. Есть вариант привлечения специалистов из-за рубежа, но их не может быть много. Приморью нужны свои кадры. Необходимо хорошее начальное и среднее профессиональное образование. Поэтому депутаты выступили в поддержку создания образовательного центра в городе Большой Камень.
В ближайшие дни обращение парламентариев о включении в государственную программу «Развитие образования Приморского края» на 2013–2017 годы мероприятия «Создание многофункционального центра прикладных квалификаций судостроительной отрасли на базе Дальневосточного судостроительного колледжа» ляжет на стол к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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вот конечно, сам судостроительный техникум (ВСТ) законцил в 2012 году, а работу найти по специальности не могу.