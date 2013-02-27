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В Приморском крае депутаты одобрили создание учебного центра по подготовке судостроителей

27 Февраля 2013, 14:38 | Приморье

27 февраля во Владивостоке Законодательное собрание Приморского края на очередной  сессии поддержало инициативу коллег из комитета по экономической политике и собственности и дополнило государственную программу «Развитие образования Приморского края» на 2013–2017 годы созданием многофункционального центра прикладных квалификаций судостроительной отрасли на базе Дальневосточного судостроительного колледжа.

ДВССК – одно из старейших учебных заведений Приморского края за свою более чем полувековую историю – подготовил более 9000 специалистов. Но учебная база и программы колледжа устарели. Судостроительному комплексу «Звезда», который строит в Большом Камне Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, потребуются рабочие, владеющие новыми технологиями, в том числе умеющие читать чертежи и знакомые с элементами программирования. Именно таких специалистов планируется обучать в модернизированном учебном заведении.

В планах Дальневосточного центра судостроения и судоремонта – создать на базе колледжа центр профессиональной подготовки кадров нового уровня. С современной производственной базой, комфортным общежитием, спорткомплексом, надежной системой безопасности. ДЦСС предлагает государству совместно модернизировать учебное заведение. На каждый выделенный краевым бюджетом рубль ДЦСС вложит два. В планах строительство нового здания, насыщенное современным оборудованием. Аналогичное тому, которое будет использоваться в цехах Судостроительного комплекса «Звезда».

– Создание образовательного центра – новый подход в подготовке кадров для современных производств, – сказал председатель Законодательного собрания Виктор Горчаков. – Сейчас в Приморье образовалась нехватка профессиональных кадров в сфере судостроения и судоремонта. Есть вариант привлечения специалистов из-за рубежа, но их не может быть много. Приморью нужны свои кадры. Необходимо хорошее начальное и среднее профессиональное образование. Поэтому депутаты выступили в поддержку создания образовательного центра в городе Большой Камень.

В ближайшие дни обращение парламентариев о включении в государственную программу «Развитие образования Приморского края» на 2013–2017 годы мероприятия «Создание многофункционального центра прикладных квалификаций судостроительной отрасли на базе Дальневосточного судостроительного колледжа» ляжет на стол к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому, сообщает пресс-служба ОАО «ДЦСС».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба ОАО «ДЦСС»
Теги: судостроение  ЗС ПК  завод Звезда  образование  ДВССК  ДЦСС  кадры 



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Комментарии

  • Евгений07:49, 28.02.2013#

    вот конечно, сам судостроительный техникум (ВСТ) законцил в 2012 году, а работу найти по специальности не могу.

  • Псевдоним13:03, 01.03.2013#

    Причем, не только ВЫ. Знаю многих людей с высшим образованием судостроительным и тоже не по специальности работают (

  • Денис 13:27, 01.03.2013#

    Закончил ДВГТУ. Я кораблестроитель. Из-за упадка в отросли пришлось переквалифицмроваться в строители. Так как у них зарплаты как минимум в 2, 5 раза выше. Нормально бы платили - работал бы на заводе, специальность то интересная.

  • MNN13:21, 01.03.2013#

    Вот с этого надо было начинать а не гаражи по массовой сборке конструкторов открывать на базе судоремонтного/судостроительного завода. А затем и сам завод запускать.

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