Перед выборами-2016 в избиркомах Владивостока и Приморья меняют руководителей

Во время важных избирательных кампаний контроль над избиркомами в столице края, равно как и на других территориях, сохранит «Единая Россия». Такой вывод можно сделать, проанализировав партийный и персональный состав Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии, а также территориальных комиссий в других городах и районах края, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

При этом на сельских территориях прослеживается стремление участников политического процесса сохранить костяк ТИКов и обеспечить преемственность, а в городах налицо желание поставить во главе избиркомов проверенных и максимально лояльных руководству края людей.

В избирком «от матери»

Напомним, что в начале января своих кандидатов для назначения в новый состав ВГМИК предложила Избирательная комиссия Приморского края. Ими стали Николай КИЧАТОВ, Ольга ШИШКИНА, Карина СВИРИДОВА и Ольга ГОЛОДНЕВА. А на минувшей неделе стали известны имена еще четверых человек, отобранных для назначения в муниципальную комиссию Думой Владивостока.

Как сообщил в ходе недавнего заседания комитета гордумы по местному самоуправлению, правопорядку и законности его председатель Михаил ВЕСЕЛОВ, на рассмотрение депутатов поступили предложения по 14 персоналиям. Однако для назначения в комиссию рекомендованы лишь представители парламентских партий. Среди новых лиц - помощник секретаря регионального политсовета «Единой России» Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ Елена АЛЬБЕРТ, инструктор приморского краевого комитета КПРФ Евгений ЛЯШЕНКО. Как и предполагала деловая газета «Золотой Рог», в новый состав горизбиркома попадет его нынешний председатель Михаил БЕРЕСТЕНКО, делегированный туда «Справедливой Россией».

Свое кресло во ВГМИК сохранит и представитель ЛДПР Андрей ФЕДЧУН (на днях он был включен и в спешно сформированный горизбирком Спасска-Дальнего - закон допускает подобное совмещение), который должен назначить и провести выборы думы города. Аналогично совмещать обязанности в избиркомах Спасска и Владивостока будет и вышеупомянутый представитель КПРФ Евгений Ляшенко.

Именно в таком составе: четыре новых члена и четыре старых - депутаты комитета по МСУ рекомендовали утвердить ВГМИК со сроком полномочий с 2016 по 2021 год. Однако без дискуссий по поводу компетентности отдельных назначенцев все же не обошлось.

- Там одна кандидатура от «матери», и другая - от «матери», но от другой, - образно описал новый состав горизбиркома депутат Александр ЮРТАЕВ (очевидно, имея в виду организацию «Матери России», предложившую в состав ВГМИК юриста ХК «Адмирал» Ольгу Голодневу). - Но есть ли смысл в это стратегическое время продвигать в избирательную комиссию Владивостока людей, которые пока не имеют никакого опыта?

Впрочем, большинство коллег согласились с мнением секретаря Крайизбиркома Романа ОХОТНИКОВА о том, что комиссия никогда не состояла исключительно из опытных юристов. Михаил Веселов высказал точку зрения о том, что ротация кадров во ВГМИК сама по себе - «хороший момент», однако предложил к заседанию думы 28 января собрать с «краевых» выдвиженцев подтверждения об отсутствии самоотвода. В случае, если никто из предложенных КИК и гордумой кандидатур не откажется от назначения в муниципальную комиссию, контроль над ней де-факто получит «Единая Россия», имеющая в новом составе двоих назначенцев по партийной линии и еще двоих - в качестве помощников депутатов от «ЕР».

Смена коней на переправе

Помимо горизбиркома Владивостока, серьезная смена составов в канун выборов 2016 и 2017 годов происходит и в территориальных комиссиях практически всех районов города. В частности, на минувшей неделе был кадрово усилен ТИК Фрунзенского района Владивостока, который возглавил член президиума регионального политсовета «Единой России», экс-директор департамента внутренней политики администрации Приморья Георгий ПОЛИЩУК. А территориальную комиссию Ленинского района, где провластные кандидаты и партии на выборах традиционно получают один из самых низких результатов в крае, к выборам будет готовить Олег КОРЫТОВ - некогда член Крайизбиркома, в 2015 году отметившийся в Спасском районе (КИК назначила его председателем районной комиссии после отказа последней отменять результаты выборов 13 сентября. - Прим. автора). Новые люди поставлены во главе Первомайской и Первореченской ТИК, а единственным руководителем комиссии, сохранившим свой пост, стала председатель ТИК Советского района Владивостока Ольга ШКУРЫГИНА.

Добавим, что этой зимой новые составы избирательных комиссий формируются не только во Владивостоке, но и в Чугуевском, и Михайловском районах. Здесь также сохранена «преемственность»: новые составы ТИКов возглавят их нынешние председатели. Такая же ситуация и в ряде других районов.

- Замена руководителей ТИК на аппаратчиков и партийных функционеров вполне логична в небольших городах и районах, где аппараты администраций часто являются единственными источниками кадров. Для полноценной работы избиркомов необходимо доскональное соблюдение законодательных норм, а кто знаком с ними лучше, чем аппаратчики? - рассуждает политолог Виктор БУРЛАКОВ. - При этом нельзя сказать, что избирательные комиссии становятся абсолютно прогубернаторскими, но назначение таких людей председателями ТИКов упрощает взаимодействие с ними со стороны краевой избирательной комиссии.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.