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Приморским пенсионерам могут недоплатить около 1,3 млрд рублей

27 Января 2016, 09:58 | Приморье

Прожиточный минимум пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсии в Приморском крае занижен, уверен депутат Госдумы от Приморья Алексей Корниенко (КПРФ), сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

По его мнению, пенсионеры в регионе должны получать примерно на 1,5 тыс. рублей больше. С просьбой разобраться в этом вопросе парламентарий обратился к вице-премьеру Ольге Голодец, курирующей в правительстве социальный блок, а также направил генпрокурору Юрию Чайке депутатский запрос, в котором указал, что «ежемесячные доходы пенсионеров в результате допущенных нарушений существенно ниже реального прожиточного минимума в крае».

Согласно действующему законодательству, социальная доплата зависит от величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте. Средства для выплаты соцдоплаты выделяются как из регионального, так и из федерального бюджетов. Из федерального — доплата до среднероссийского уровня прожиточного минимума пенсионера. Всё, что свыше, — региональная доплата (п. 4, п. 5 ст. 12.1 ФЗ «О государственной социальной помощи»).

Правильно рассчитать эти показатели администрации Приморского края не удалось, уверен Алексей Корниенко. По его мнению, исходя из формул, которые определили в Министерстве труда и социальной защиты, пенсионеры региона должны получать не 8744 рубля, как установили региональные власти, а 10 248 рублей.

По имеющимся у «Известий» данным, в Приморском крае была использована следующая формула: 7530 рублей х 106,7% х 105,1% х 103,55% = 8744 рубля, где: 7530 рублей — среднегодовая величина прожиточного минимума пенсионера (потребительская корзина) за 2013 год; 106,7% — индекс потребительских цен за 2014 год; 105,1% — индекс потребительских цен (среднегодовой) по прогнозу на 2015 год; 103,55% — индекс потребительских цен для установления величины прожиточного минимума пенсионера  в 2016 году.

Однако эти данные не соответствуют действительности, отмечает депутат от КПРФ. Так, например, согласно утвержденному прогнозу самой же администрации Приморского края, индекс потребительских цен в 2016 году должен достигнуть 107,1%. То есть использованный в расчетах показатель почти в два раза меньше.

— Применение индекса потребительских цен на 2016 год в размере 103,55 % является неправомерным, поскольку не соответствует данным Приморскстата. Фактически этот показатель занижен. Также непонятно, почему при расчете не были учтены официальные рекомендациям Министерства труда и соцзащиты, — возмущается Корниенко. — Престарелым гражданам региона просто недоплачивают положенные средства. Получается, что краевая власть в этом году сэкономит на пенсионерах почти 1,3 млрд рублей — это возмутительно.

Так как в Приморском крае уровень прожиточного минимума пенсионера установили ниже среднероссийского, добавляет парламентарий, краевой бюджет «не платит пенсионерам ни копейки».

— То есть региональной доплаты в этом году вообще нет при 0,5 млрд рублей из краевого бюджета в прошлом году. В финансово-экономическом обосновании к краевому закону так и указано, что из краевого бюджета деньги в 2016 году не выделяются, — говорит депутат. — Минтруда рекомендует для расчета прожиточного минимума на следующий год использовать средний показатель поквартальных данных текущего года. На этом фоне использование данных 2013 года выглядит как минимум странно.

В Министерстве труда и социальной защиты подтвердили, что «величина прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии в Приморском крае занижена».

— В отдельные субъекты Российской Федерации (Приморский край, Еврейская автономная область), в которых допущено занижение величины прожиточного минимума пенсионера, Минтруда России направлены разъяснения о порядке определения данной величины, — сообщили в пресс-службе Минтруда, добавив, что такие разъясняющие материалы планируется направить в госорганы и других субъектов РФ, «чтобы не допускать необоснованного занижения указанной величины и, следовательно, снижения уровня социальной поддержки пенсионеров».

Однако это только рекомендации, придерживаться которых необязательно, уточнили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

— Но это только рекомендации, у нас законодательно не прописано, как мы должны считать. Поэтому мы применили для себя эту формулу и вышли на такую сумму. Мы исходим из пределов возможностей бюджета, мы не можем установить размер пенсии, с выплатой которой не сможет справиться бюджет. Где в законодательстве зафиксировано, как правильно считать? — заявил «Известиям» один из сотрудников департамента труда и социального развития Приморского края.

На вопрос «Известий» о том, чем подтверждается величина индекса потребительских цен на 2016 год в размере 103,55%, в департаменте информационной политике края не ответили, сообщив, что «администрация Приморья приняла максимально возможные меры по увеличению прожиточного минимума пенсионера».

Следовать примеру властей Приморья и экономить на социальных выплатах другим регионам не стоит, уверен председатель Союза пенсионеров Санкт-Петербурга Борис Ивченко, так как, по его словам, «денег пенсионерам и так не хватает».

— В условиях такой большой инфляции, тяжелой экономической ситуация, которая сложилась в стране, вопрос пенсий должен обсуждаться на самом высоком уровне. На пенсиях в таких условиях экономить не стоит. Обсуждению и реформам в социальной политике в настоящий момент уделяется большое внимание, — отметил Борис Ивченко.

В 2015 году на региональную социальную доплату краевой бюджет выделял порядка 556 млн рублей согласно закону «О величине прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае на 2015 год». В этом году 74 128 пенсионеров Приморья (данные Пенсионного фонда), согласно проекту закона о прожиточном минимуме пенсионера в регионе на 2016 год, получат только федеральную доплату.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: коэффициет  бюджет  инфляция  пенсии 



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Комментарии

  • СЃРµСЂРіРµР№12:04, 27.01.2016#

    а почему пенсионерам недоплачивать может администрацию края городов и поселков отправить в отпуска без содержания а идейных выдвинуть на избирательные участки без содержания администрации а оплатить с предвыборной компании вот тогда и выборы будут справедливые идейные

  • 1234514:31, 27.01.2016#

    ". . . у нас законодательно не прописано, как мы должны считать. Поэтому мы применили ДЛЯ СЕБЯ эту формулу и вышли на такую сумму". - А надо было не для себя считать и заботиться не о себе, а для людей считать и о них заботиться. Чтоб ты жил, чинуша, на такие деньги.

  • Р“РѕСЃС‚СЊ20:56, 27.01.2016#

    Как им не стыдно??? Не дай бог доживать до пенсии в нашей стране. . .

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