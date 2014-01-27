Василий Усольцев назначен на должность вице-губернатора, курирующего строительный сектор Приморского края

Василий Усольцев назначен на должность вице-губернатора, курирующего строительный сектор края. Ранее он занимал должность помощника Губернатора. Приказ о назначении Василия Усольцева глава региона Владимир Миклушевский подписал сегодня, 27 января.

Ранее занимавший эту должность Владимир Балан будет курировать работу по взаимодействию с федеральными органами власти, и координировать работу представительства региона в Москве.

Свое кадровое решение Владимир Миклушевский озвучил сегодня на утреннем оперативном совещании в Администрации края.

Кроме того, по решению главы региона департамент земельных и имущественных отношений был переподчинен новому вице-губернатору Василию Усольцеву. Ранее работу данной структуры курировал первый вице-губернатор Александр Костенко.

Также Владимир Миклушевский сегодня, 27 января, провел совещание с участием прокурора Приморского края Сергея Бессчасного и Василия Усольцева. Главная тема встречи – обеспечение эффективного исполнения в регионе Законов «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» и «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.