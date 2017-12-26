Предпраздничная повестка

Краевые депутаты утвердили бюджет-2018 и обсудили ответственность за выезд на неокрепший лед

На последнем в уходящем году заседании приморского парламента депутаты рассмотрели 30 вопросов. Основные из них – утверждение бюджета-2018 в третьем чтении, поправки в краевой закон об административных правонарушениях, индексация норматива учебных расходов, и, конечно, утверждение плана работы Законодательного Собрания на предстоящий период.

Началось заседание с утверждения в окончательном, третьем чтении закона «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». На этой стадии работы над бюджетом основные параметры бюджета-2018 уже не менялись: в итоговой версии планируемые доходы составили 88,6 млрд рублей, расходы - 95,4 млрд рублей, а дефицит - 6,8 млрд рублей.

- По бюджету шла длительная работа. Большинство предложений депутатов нашли свое отражение в представленном законопроекте, - подвел итог процессу председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК.

Напомним, что в принятом краевым парламентом бюджете предусмотрены расходы на индексацию заработных плат некоторых категорий работников, определенных так называемыми «майскими» указами президента Владимира ПУТИНА. Кроме того, 19 декабря парламентарии утвердили повышение норматива учебных расходов на 4,1 процента. Кроме того, проект закона предусматривает рост норматива стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в связи с изменением среднего по краю оклада педагогического работника муниципальной общеобразовательной организации. В 2018 году этот показатель утвержден в размере 14145 рублей. Общая сумма субвенций для муниципальных общеобразовательных организаций составит 8,5 млрд рублей.

Не изменились к третьему чтению и параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2018 год. Как отметил заместитель председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Геннадий ЛАЗАРЕВ, бюджет ТФОМС сверстан без дефицита – его доходы и расходы в следующем году составят 28,7 млрд рублей.

В Приморье с 1998 года действуют Правила охраны жизни людей на водных объектах, которыми запрещен выезд автотранспорта на лед в период становления и разрушения льда, а также в местах, где установлены запрещающие знаки, выход людей на водные объекты в период становления и вскрытия ледяного покрова, а также на купание в зимний период, периоды становления и вскрытия ледяного покрова в местах, не оборудованных для этих целей. Однако административная ответственность за нарушение этих требований в настоящее время не предусмотрена. Прокуратура Приморья предложила устранить этот пробел, введя за выход на лед в период становления и вскрытия ледового покрова ответственность в виде предупреждения или штрафа от 500 до 1000 рублей. В ту же сумму обойдется купание в зимний период в местах, не оборудованных для подобных целей. Выезд на лед на автомобиле в период введенных ограничений, а также в местах, где выставлены запрещающие знаки, может повлечь штраф от 1000 до 3000 рублей.

Практика штрафов за подобные нарушения широко распространена на территории многих субъектов РФ, подчеркнула представитель прокуратуры Приморья в ЗС ПК Елена БАРАБАШ. В ходе очередного заседания ЗС ПК 19 декабря предложенные надзорным органом поправки в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» были приняты в первом чтении. Однако и при рассмотрении на профильном комитете, и при обсуждении на сессии парламента депутаты пришли к выводу: многие положения законопроекта необходимо конкретизировать. В частности, по мнению депутата Александра БЕХТЕРА, сейчас не до конца понятно, кто будет контролировать выполнение запрета.

– Мы говорим о том, что необходимо дисциплинировать штрафами людей, который выезжают на лед в то время, когда нельзя этого делать. Депутаты приняли решение одобрить законопроект в первом чтении, но над многими моментами необходимо еще подумать. Ко второму и третьему чтению ждем предложений, чтобы включить их в проект закона, - прокомментировал новации председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.

Кроме того, принятый в первом чтении законопроект также предусматривает штрафы в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей за нарушение порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. Данный штраф вводится в соответствии с изменившейся редакцией закона «Об использовании лесов в Приморском крае», призванной уберечь приморскую тайгу в период массового созревания кедрового ореха – с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, при сборе ореха теперь запрещено осуществлять рубку деревьев и кустарников; применять способы, инструменты, механизмы и устройства, приводящие к повреждению лесных насаждений.

Артем СТРОГИН.