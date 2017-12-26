Всем оставаться на местах

Нового мэра Владивостока «нагрузили» легитимностью и договоренностями с командой предшественника

28 декабря новый глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО официально принесет присягу в качестве градоначальника. После избрания на должность мэра он дал высокую оценку работе команды Игоря ПУШКАРЕВА в период после ареста экс-главы, а также пообещал не устраивать кадровых революций в городской администрации.

Напомним, что в минувший четверг депутаты Думы Владивостока единогласно избрали Виталия Веркеенко новым главой города. В здании на Суханова, где в 1985 году он устроился на первую работу – помощником дворника, теперь состоялось трудоустройство Веркеенко на главный пост столицы Приморья. Отметим, что уже третий подряд мэр столицы Приморья приходит на эту должность, имея за плечами опыт руководства крупной коммерческой структурой.

«Виталий Веркеенко – почему нет?»

- Я не могу делать какую-то работу хуже, если знаю, что могу сделать ее лучше, - подчеркнул кандидат в мэры Владивостока Виталий Веркеенко, обращаясь к депутатам перед голосованием по отобранным конкурсной комиссией кандидатурам. – У нас есть возможность превратить Владивосток из «города надежд» в «город мечты». Я хочу и могу вместе с вами работать эффективно и честно на благо развития города и его жителей.

Виталий Веркеенко отметил, что как кандидату ему хотелось бы иметь полноценную поддержку от каждого жителя Владивостока – возможно, и через прямые выборы. Тем не менее, отвечая на вопрос вице-спикера гордумы Геннадия КУЛИКОВА, он уточнил, что сейчас вряд ли бы принял участие в прямых выборах градоначальника: на них, по мнению Веркеенко, правят бал «политтехнологии и бюджеты». «Совершенно справедливой и честной» счел процедуру избрания мэров по конкурсу еще один претендент на эту должность, экс-депутат Думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ: по его мнению, еще лучше было бы вернуться к советской системе горисполкомов и райисполкомов.

О преимуществах той или иной схемы избрания главы не высказывался только третий кандидат – и.о. главы Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ. По мнению Литвинова, прежде всего важна легитимность главы города в его собственных глазах. Поэтому и.о. мэра призвал депутатов поддержать кандидатуру Виталия Веркеенко, чтобы обеспечить тому «максимальную легитимность».

- Я долгое время работал в администрации и часто исполнял обязанности главы. Я видел, как с этими обязанностями справляются мои коллеги и как с этими обязанностями справляется Игорь Сергеевич Пушкарев, который до этого момента, я считаю, является лучшим мэром Владивостока. И видя все это, я отчетливо понимаю, насколько важно ощущение легитимности руководителя, - подчеркнул теперь уже бывший и.о. мэра Владивостока. – Именно это в большей степени мотивирует главу на движение города вперед. Именно ощущение легитимности нагружает руководителя такой степенью ответственности, что он не мотыляется в разные стороны. А я хочу, чтобы новый глава Владивостока помимо замотивированности был нагружен такой ответственностью, чтобы даже в случае оверкиля он как можно быстрее вставал и двигался дальше. Без ощущения легитимности этого невозможно сделать. Кто он, новый глава Владивостока? Виталий Веркеенко – почему нет? Достойная кандидатура.

По итогам рейтингового голосования создатель холдинга «Сумотори» и вдохновитель проекта «Приморское кольцо» получил единогласную поддержку всех 32 присутствующих на заседании Думы Владивостока депутатов. Алексей Литвинов и Александр Юртаев получили по 24 голоса «против» и еще восемь депутатов воздержались от голосования по их кандидатурам.

- Спасибо за аванс доверия. Нам многое предстоит сделать, но вместе мы добьемся успеха! – пообещал новый мэр Владивостока сразу после подведения итогов голосования.

- Дума оказала Виталию Веркеенко полное доверие. Считаю, что легитимность соблюдена. Думаю, что он с первого дня приступит к работе и начнет решать хозяйственные вопросы города, - прокомментировал итоги первого в истории Думы Владивостока конкурса на должность главы спикер гордумы Андрей БРИК.

Таким образом, нового мэра поддержали представители всех партий, представленных в органе представительной власти Владивостока. Интересно, что фракция КПРФ волшебным образом «передумала» бойкотировать конкурс на должность мэра как таковой после недавней встречи руководства краевого отделения партии с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО. Однако двусмысленности действиям КПРФ явно добавил активист партии, стоявший у входа в городской парламент с плакатом «500-рублевая Дума Владивостока выбирает главу города».

Программу составят всем миром

Комментируя итоги конкурсных процедур, Виталий Веркеенко заявил, что в качестве своей «правой руки» он видит Алексея Литвинова, которому предложено продолжить работу в качестве первого заместителя главы города. По мнению Веркеенко, нынешняя управленческая команда мэрии «приложила максимальные усилия» в сложный период, когда главы в городе фактически не было.

- Рад, что возглавил сильную команду. Уверен, вместе мы справимся со всеми вызовами. Наша задача - перейти к стабильной системной работе. А главное – укрепить авторитет городской власти в глазах горожан. И мы будем добиваться этого не призывами и агитацией, а реальными делами и конкретными результатами. Мою команду будут уважать за порядочность, открытость, результативность, оперативность, системность, честность и профессионализм, - сказал новый мэр Владивостока.

Отметим, что и в ходе конкурса, и при утверждении в Думе Виталий Веркеенко обозначил лишь общее представление о ближайшем будущем краевой столицы. С другой стороны, в советчиках новому главе города недостатка нет, да и председатель конкурсной комиссии Дмитрий БРАТЫНЕНКО рекомендовал Виталию Веркеенко обратить внимание на предложения других участников конкурса. Программы ряда кандидатов, которые не дошли до финального этапа, вице-губернатор вручил новому мэру Владивостока.

- С этого дня у вас начинается сложный, тернистый путь, - обратился к победителю конкурса Дмитрий Братыненко. – Я желаю вам, чтобы вы уже с сегодняшнего дня включились в процессы города, начали совместно с той командой, что есть сегодня в городе, работать на благо его жителей.

Лепту в формирование программы нового главы столицы края внес и несостоявшийся мэр Александр Юртаев. Он передал Виталию Веркеенко манифест, подготовленный в соавторстве с представителями ассоциации малого и среднего бизнеса «Опора России». А краевому руководству Юртаев посоветовал не забывать о том, что Владивосток де-факто является «спонсором» бюджета Приморского края и многие вещи нужно решать совместно.

- В послании, которое я вручил вновь избранному главе, собраны все чаяния населения, проведена оценка экспертов. Это реальный, хороший проект, который даже не требует средств: это касается структуры управления, арендных ставок для бизнеса, - конкретизировал некоторые идеи Юртаев.

- Каждый из участников конкурса подготовил свои предложения, свои мысли о будущем города. Безусловно, мы учтем их в работе, - пообещал Виталий Веркеенко. – Помимо той команды, что уже существует, помимо поддержки депутатов и губернатора, у нас фактически есть сформированная «команда развития» из 60 кандидатов, которые «болели сердцем» за будущее Владивостока.

В соответствии с законодательством глава Владивостока считается вступившим в должность с момента принятия гордумой решения об его избрании. На то, чтобы принести присягу в качестве градоначальника, отводится 15 дней, однако торжественную церемонию решено провести еще до Нового года – 28 декабря.

Александр САЛКОВ.