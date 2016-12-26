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Губернатор Приморского края подведет итоги года
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский расскажет о значимых событиях 2016 года, планах на 2017 год, а также ответит на самые актуальные вопросы приморцев в итоговой программе «События года. Приморье-2016». Передача выйдет на телеканале «ОТВ-Прим» в среду, 28 декабря, в 19.20.
Как сообщили в департаменте информационной политики Приморья, гостями программы стали жители разных муниципалитетов края – журналисты, многодетные семьи, дольщики, резиденты Свободного порта Владивосток, врачи, участники «Кадрового резерва Губернатора», спортсмены и другие.
«Они обсудили с главой региона основные итоги года, в том числе ликвидацию последствий тайфуна “Лайонрок” и планы восстановительных работ на 2017 год, а также итоги второго Восточного экономического форума, развитие здравоохранения и малой авиации», – пояснили в ведомстве.
Кроме того, участники встречи задали вопросы Губернатору о том, насколько эффективно в Приморье работает закон о «дальневосточном гектаре», способах поддержки обманутых дольщиков, тарифах на тепловую энергию, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Губернатор ответил и на вопрос о том, как обстоят дела со строительством квартир для детей-сирот. Обсудили также механизмы улучшения жилищных условий для многодетных семей с приемными детьми», – добавили в департаменте.
Напомним, посмотреть полную версию телепрограммы «События года. Приморье-2016» с Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским жители края смогут в среду, 28 декабря, в 19.20 на телеканале «ОТВ–Прим».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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