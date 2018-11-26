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ЦИК отмечает равный подход и лояльность крайизбиркома Приморья к кандидатам в губернаторы
26 Ноября 2018, 08:40 | Приморье
Центральная избирательная комиссия отмечает равный подход и лояльность Избирательной комиссии Приморского края при процедуре регистрации кандидатов в губернаторы региона заявил, выступая на брифинге, член ЦИК Евгений Шевченко.
В субботу, 24 ноября, избирательная комиссия Приморского края констатировала недостатки в поданных документах и отказала в регистрации четырем кандидатам в губернаторы Приморского края – представляющим политические партии Виктору Старицину и Олегу Митволю, а также самовыдвиженцам Александру Коваленко и Андрею Ищенко.
«Крайизбирком демонстрирует единообразный подход для всех кандидатов при проверке подписей депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в их поддержку», - подчеркнул Евгений Шевченко на брифинге.
По словам члена ЦИК, избирательная комиссия Приморья , давая оценку предоставленных кандидатами документов на регистрацию, шла им навстречу, когда недостатки в документах имели формально юридический характер. В качестве примера он привел документы, предоставленные самовыдвиженцем Андреем Ищенко. Тот неверно написал в заявлении о согласии баллотироваться наименование своей должности в общественной организации, принадлежность в которой указал.
« Таким образом в подписных листах, предоставленных Ищенко содержалась недостоверная информация и в соответствии с законом все 100 процентов подписей могли быть признаны недействительными, а проверка на этом закончена. Однако избирательная комиссия, отметив этот факт, не стала признавать все подписи недействительными , продолжила проверку подписей, как и других кандидатов. В итоге, в подписных листах Андрея Ищенко было выявлено лишь около 33 % брака», - отметил представитель Центральной избирательной комиссии.
Как сообщила на брифинге председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких, решение об отказе в регистрации кандидатов на заседании комиссии было поддержано практически всеми членами комиссии при одном воздержавшемся, представляющем КПРФ Сергее Дикусаре. Как пояснил журналистам сам Дикусар, отказ Ищенко в регистрации был принят в строгом соответствии с законом и иного решения быть не могло. Свою позицию при голосовании коммунист объяснил несогласием с нормой закона, требующего от кандидатов в губернаторы собирать в свою поддержку подписи муниципальных депутатов и глав.
Андрей ПОСЬЕТЦЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: выборы крайизбирком
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