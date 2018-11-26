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ЦИК отмечает равный подход и лояльность крайизбиркома Приморья к кандидатам в губернаторы

26 Ноября 2018, 08:40 | Приморье
Центральная избирательная комиссия отмечает равный подход и лояльность Избирательной комиссии Приморского края при процедуре регистрации кандидатов  в губернаторы региона заявил, выступая на брифинге, член ЦИК  Евгений Шевченко.
 
В субботу, 24 ноября, избирательная комиссия Приморского края констатировала недостатки в поданных документах и отказала в регистрации четырем кандидатам в губернаторы Приморского края – представляющим политические партии Виктору Старицину и Олегу Митволю,  а также самовыдвиженцам Александру Коваленко и Андрею Ищенко.
 
 «Крайизбирком демонстрирует единообразный подход  для всех кандидатов  при проверке подписей депутатов представительных органов  и глав муниципальных образований в их поддержку», - подчеркнул Евгений Шевченко на брифинге.
 
По словам члена ЦИК, избирательная комиссия Приморья , давая оценку предоставленных  кандидатами документов на регистрацию, шла им навстречу, когда недостатки в документах имели  формально юридический характер. В качестве примера он привел  документы, предоставленные самовыдвиженцем Андреем Ищенко. Тот неверно  написал в заявлении  о согласии баллотироваться  наименование  своей должности в общественной организации, принадлежность в которой указал.
 
« Таким образом в подписных листах, предоставленных Ищенко содержалась недостоверная информация и в соответствии с законом  все 100 процентов подписей могли быть признаны недействительными, а проверка  на этом закончена. Однако избирательная комиссия, отметив этот факт, не стала признавать  все подписи недействительными , продолжила проверку подписей, как и других кандидатов. В итоге,  в подписных листах Андрея Ищенко было выявлено лишь около 33 % брака», - отметил представитель Центральной избирательной комиссии.
 
Как сообщила на брифинге председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких, решение об отказе в регистрации кандидатов на заседании комиссии было поддержано практически всеми членами комиссии при одном воздержавшемся, представляющем КПРФ Сергее Дикусаре. Как пояснил журналистам сам Дикусар,  отказ Ищенко в регистрации был принят в строгом соответствии с законом и иного решения быть не могло. Свою позицию при голосовании коммунист объяснил несогласием с нормой закона, требующего от кандидатов в губернаторы собирать в свою поддержку подписи  муниципальных депутатов и глав.

Андрей ПОСЬЕТЦЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы  крайизбирком 



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