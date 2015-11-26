Депутаты Находки не отпускают главу города в отставку

Муниципальная власть в Находке переживает очередную «перестройку», собщает деловая газета "Золотой Рог". В середине ноября глава Находкинского городского округа (по совместительству – председатель думы НГО) Михаил ПИЛИПЕНКО написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Коллеги-депутаты даже успели обсудить порядок проведения нового конкурса на замещение этой должности, однако в минувшую среду, 25 ноября, на очередном заседании думы НГО большинством депутатов было поддержано решение, призывающее Пилипенко отозвать заявление об уходе.

Деловая газета "Золотой Рог" напоминает, что летом 2014 году Михаил Пилипенко стал одним из первых глав в Приморье, избранных по конкурсу после реформы МСУ. Ранее занимавший пост главы городского округа Олег КОЛЯДИН тогда же занял должность главы администрации НГО. Как утверждают знакомые с ситуацией источники, первопричиной отставки как раз и стала проведенная в минувшем году реформа местного самоуправления, которая привела к разногласиям между двумя ветвями власти в городе. Любопытная деталь: отставка Пилипенко по времени совпала с визитом в город губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, который обсудил с главой администрации города Олегом КОЛЯДИНЫМ реализацию долгосрочных программ по расселению аварийного жилья и строительству спортивных объектов.

Если Михаил Пилипенко не изменит своего решения, то в начале 2016 года у Находкинского ГО появится новый руководитель. Причем на сей раз все руководящие функции будут сосредоточены в руках одного человека: согласно принятым в мае 2015 года поправкам в устав НГО, в городе упраздняется «двуглавая» модель местного самоуправления «глава плюс сити-менеджер». А ушедший с поста главы Пилипенко вполне может сохранить за собой пост председателя гордумы.

Кроме того в декабре сразу в нескольких муниципалитетах Приморья должны появиться новые главы, назначенные по конкурсу, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

17 ноября конкурс на замещение должности главы муниципального образования официально объявила дума Черниговского района. Документы от претендентов будут приниматься до 9 декабря включительно, а второй (финальный) этап конкурса состоится 17 декабря. Спустя два дня, 19 ноября, стартовал конкурс на замещение должности главы соседнего Михайловского района, который планируется завершить 22 декабря – разумеется, при наличии не менее чем двух кандидатов на вакантный пост. Таким образом, к Новому году эта территория наконец может обрести нового руководителя без приставки «и.о.».

Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.