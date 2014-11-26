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В Партизанске и Дальнегорске готовятся выполнить поручения губернатора
Владимир Миклушевский поручил привести в порядок социальную инфраструктуру Партизанска и Дальнегорска. Напомним, что губернатор края по итогам Большого проезда дал 102 поручения. Шесть из них (по три на территорию) касались этих двух городов.
Так, в Партизанске в перечень поручений городского округа попали объекты социальной инфраструктуры, где, по мнению жителей, вопрос реконструкции стоит наиболее остро: детская больница, стадион «Шахтер» и Дворец культуры.
По поручению губернатора к концу 2015 года будет отремонтирована Партизанская детская городская больница. Обеспечить проведение капитального ремонта учреждения и дооснастить его медицинским оборудованием поручено Павлу СЕРЕБРЯКОВУ.
Замглавы региона Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ совместно с мэром Партизанска организуют в городе проведение капитального ремонта Дворца культуры. Предполагается, что работы будут выполнены в 2015 году.
Стадион «Шахтер» приведут в нормативное состояние к 2017 году. Ответственный за выполнение данной задачи – вице-губернатор Павел Серебряков.
Контролировать исполнение всех поручений на территории края будет куратор Партизанска – вице-губернатор Алексей СУХОВ.
А в Дальнегорске отремонтируют центральную городскую больницу, построят ледовую арену и завершат реконструкцию водохранилища «27 Ключ».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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