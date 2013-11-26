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Губернатор Приморья пригрозил главам районов отстранением от должности

26 Ноября 2013, 18:38 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 26 ноября, в ходе совещания с главами муниципальных образований региона заявил о необходимости кадровой ротации.

Глава региона подчеркнул, из-за муниципалитетов, которые не предоставили документы территориального планирования, Приморье может остаться без федерального  финансирования. 

«С 2014 года те субъекты, у которых нет территориального плана, будут лишены возможности работать по федеральным программам. Вопрос критически важный. Территории, которые не готовы, подведут все Приморье», - сообщил Губернатор. 

Директор департамента градостроительства Олег Ежов доложил, что сейчас еще не все районы начали работать над документами терпланирования.

«Это история длится не первый год. Мы готовы оказывать содействие, но не можем же и документы за них заполнять. Из 171 муниципальных образований, 168 так и не предоставили проекты», - сказал он.

По словам первого вице-губернатора Александра Костенко, из-за сложившейся ситуации на эти территории не сможет прийти бизнес. «Вы не даете бизнесу работать над развитием территории. Соответственно нет роста экономики, строительства жилья и развития территории. Я буду ходатайствовать исключить эти территории из всех программ, направленных на развитие территории. Мы выйдем с такой инициативой к депутатам», - сказал он.

Владимир Миклушевский потребовал жестко решить вопрос с подготовкой документов территориального планирования. «Прошу подключить к этому вопросу прокуратуру. Нужно отстранять тех глав, которые не выполняют своих обязанностей», - заявил глава региона.

Отметим, согласно действующему градостроительному законодательству, срок утверждения генеральных планов городских поселений истек 31 марта 2013 года, срок утверждения генеральных планов сельских поселений – до 31 декабря 2013 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: отставка  финансирование  миклушевский 



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