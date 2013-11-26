В Приморском крае декриминализация здравоохранения аккуратно обходит высокие кабинеты

В Приморском крае, как известно, который год уже провозглашена «декриминализация» региона. Такой термин ввел в оборот еще экс-полпред Олег САФОНОВ. Его подхватили. Кое-каких успехов, надо признать, достигли. В Находке и Уссурийске за два последних года отправили за решетку основных «авторитетов» (усилив тем самым позиции их конкурентов, легализовавшихся во власти). В нескольких городах и районах сменили власть, возбудив дела на глав администраций. Провели зачистку и в краевых структурах. Правда, скорее «косметическую», без серьезных последствий для фигурантов. А дальше?

Дальше, как водится, не пошли – а то ведь слишком далеко зайти можно, куда не велено. Зато по нисходящей вниз и вширь - это сколько угодно! На 75%, по сравнению с 2012-м, в нынешнем году выросло число возбужденных дел по преступлениям коррупционной направленности - рапортует прокуратура края по случаю выявления очередных хищений, совершенных чиновниками, на этот раз из фонда соцстраха - это вам не комар чихнул! У нас тут борьба с коррупцией непримиримая!

От борьбы с коррупцией до рейдерства - один шаг

Очень хочется порадоваться, но не выходит! Потому что в ряде случаев борьба с коррупцией напоминает откровенные рейдерские захваты - власти, бизнеса, имущества, а отдельные факты поражают несуразностью.

Вот пример. Главу администрации ЗАТО г. Большой Камень Александра ПРОСКУРИНА в сентябре нынешнего года отстранили от должности, обвинив в совершении должностного преступления по ст. 286 УК РФ. Но глава, выходец из депутатского корпуса, почему-то остался во мнении коллег и горожан честным человеком, а дело в отношении него воспринято как «заказное». Кстати, накануне спикер местной думы и глава ЗАТО Большой Камень Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ пытался сам отстранить Проскурина, заместив его своим ставленником, но не вышло. И вскоре последовало уголовное дело. При этом обвинение, арест и суд над предшественником Проскурина, экс-главой Владимиром ХАЛЯВКО подобных домыслов у горожан не вызвали: репутация у него была несколько иной, нежели у Проскурина, и обвинение во взятке с коммерсантов было воспринято как вполне правдоподобное.

Или другой пример, из сферы здравоохранения, где персонал медучреждений нередко поставлен в условия «хождения по лезвию». Ушло в суд дело в отношении Игоря ВАЛУЕВА, бывшего зама главного врача краевого кожвендиспансера - по совместительству супруга Любови Дроздовой, занимавшей в тот период пост вице-губернатора по социальной сфере - и Ольги ИСКАНДАРОВОЙ, главврача ККВНД. Еще одна фигурантка, Наталья Титоренко, от следствия сумела скрыться и объявлена в розыск.

Суть обвинения проста: оборудование для косметологических процедур, приобретенное за средства бюджета, было передано коммерсантам из аффилированной фирмы и работало только за деньги, хотя пациенты имели право на получение процедур за счет полиса ОМС. Курс составлял от 12 до 20 процедур, стоимость каждой - 1200–1500 рублей. Кроме того, зам главврача, как считает обвинение, присваивал деньги на ремонт помещений МУЗ ПККВНД, в том числе на ремонт водолечебницы в поселке Чистоводное Лазовского района. Результат такого хозяйствования недавно подробнейшим образом осветила в своем блоге известный в городе адвокат Ирина БАЛАХНИНА, минувшим летом побывавшая на лечении в Чистоводном и поразившаяся тамошней разрухе.

Вот здесь коррупционная составляющая не вызывает сомнений. Ибо человек, далекий от медицины, вдруг оказывается заместителем главврача – в сфере, подведомственной его супруге-чиновнице, и там, как считает следствие, занимается махинациями с бюджетными деньгами и имуществом государственного медучреждения. Тем более сама главврач ККВНД Искандарова по одному из эпизодов признала вину, осуждена в особом порядке и приговорена к штрафу.

За чьи грехи отвечает хирург Верин?

Но вот совсем другой пример. В мошенничестве с использованием служебного положения обвинен врач, сосудистый хирург, завотделением ГУЗ ККБ № 1 Владимир ВЕРИН, и мерой пресечения ему избран домашний арест. Хирурга обвиняют в получении денег с пациентов за операции, которые должны делаться бесплатно по полису ОМС. Но только в этом деле полно нестыковок и странностей, которые наводят на предположения о «заказном» характере уголовного преследования врача, где Следственный комитет играет роль жупела для запугивания.

Дело в том, что потерпевшая пациентка лишь одна, хотя через отделение Верина в год проходят сотни людей, большинство – так называемые инфарктники, которым делаются операции на сосудах сердца, действительно за счет средств ТФОМС. А вот пациентке, заявление которой стало основанием для уголовного преследования врача, сделана иная операция – на сосудах ноги, которую ТФОМС не оплачивает, т.к. она не включена в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи Минздравсоцразвития (код 170.2, который относится к п. 96 Перечня – хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий). Это операции на коронарных сосудах делают по полису, а на конечностях – за счет пациента. Но в случае с указанной пациенткой ТФОМС почему-то оплатил крайбольнице ее операцию, и Верина обвинили в мошенничестве – хотя хирург не консультировал и не оперировал данную пациентку, и уж тем более не подавал заявок в ТФОМС на оплату - не в его это компетенции.

Подобного рода дела как раз и смазывают благостную картину борьбы с коррупцией в Приморье и декриминализации как таковой. В кожвендиспансере за злоупотребления к ответственности привлекают экс-главврача и заместителя, ограничиваясь «стрелочниками». В другом же случае обвинение выдвигают врачу, который в показаниях потерпевшей вообще не фигурирует, а вопросов к руководству ТФОМС, который почему–то оплатил операцию именно этой пациентке, никто не задает. Вспоминать бывшего вице-губернатора в правление губернатора Дарькина не стали. Тем более не будут задавать вопросы нынешним высоким чиновникам, которые заменили людей из т.н. «клана Дарькина» в крайздраве и ТФОМС.

Вопросы тем не менее остаются. Например, о нашумевших с декабря прошлого года конкурсах по закупке и монтажу в населенных пунктах ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа). Первые из них должны были стоять уже в январе, остальные – в марте, но на конец ноября еще не все смонтированы, а из смонтированных – далеко не все подключены к электричеству, воде и канализации. Чтобы исправить ситуацию, в которую ввергли краевое здравоохранение некоторые чиновники, сдачу почти каждого ФАПа сегодня приходится контролировать лично вице-губернатору Ирине ВАСИЛЬКОВОЙ.

Кто отвечал за заключение договоров и расходование на ФАПы более 350 миллионов рублей, в общем-то, известно. Как и то, что в числе победителей конкурсов фигурировало ООО «Фарлайн», контролируемое неким Алексеем ЧУЛКИНЫМ, брат которого Константин обладал совместным бизнесом с женой экс-начальника крайздрава Олега БУБНОВА в ООО «МедиКон». Случайность ли это? – никто из правоохранителей разбираться не стал. Не искать же коррупцию в рядах «декриминализаторов», для этого найдутся «стрелочники» пониже рангом, вроде рядовых врачей – легкой «добычи» для оперативников и следователей.

Направление выписывает прокурор

Что в итоге такой декриминализации в отдельно взятой, для примера, медицинской сфере? Налицо смена власти в самом крайздраве, в нескольких ведущих краевых и ряде районных и городских медицинских учреждений, в ТФОМСе, в «Приморской краевой аптеке». Плюс уголовные дела в отношении «бывших» и тех, кто просто под руку попал, вроде врача Владимира Верина. Декриминализация, как процесс, идет – есть о чем отчитаться. Стало ли лучше работать аптекарям, докторам и медсестрам, «освобожденным из-под гнета» прежних коррупционеров? Это вряд ли. Проблемы в здравоохранении Приморского края не просто сохраняются, но усугубляются. Это и текучесть кадров, и низкие зарплаты, и острая нехватка специалистов, повальное «старение» врачей на фоне отсутствия молодых кадров и, конечно же, обязательное развитие платных услуг, за которые можно и под уголовную статью попасть невзначай…

А теперь давайте проверим итоги декриминализации и персональной ответственности чиновников. Освобожденный от должности главы крайздрава Олег БУБНОВ стал директором Медицинского центра ДВФУ на о. Русском - с новейшим оборудованием, но таким же дефицитом кадров. Зато его дело живет: здравоохранение в районах Приморья сводится на уровень ФАПов, а в краевом центре ужесточается конкуренция за «денежного пациента» между частными медцентрами, государственными учреждениями с набором платных услуг и представителями зарубежных клиник Кореи, Сингапура, Китая и Таиланда, зазывающими состоятельных приморцев в туры «поправки здоровья» (см. материал на стр. 30). Здесь же о нашем здоровье позаботятся, видимо, МВД и СКР - любому выпишут направление…

Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.