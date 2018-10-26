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За пост губернатора Приморья будет биться генерал

26 Октября 2018, 12:43 | Приморье

Партия «Патриоты России» решила не оставаться в стороне

Как стало известно газете «Золотой Рог», партия «Патриоты России», имеющая в Приморье свое региональное отделение, также решила выставить своего кандидата на предстоящих выборах на пост главы региона.

Кандидатом от «патриотов», по предварительной информации, будет выдвинут Игорь СТЕПАНЕНКО, который при губернаторе Владимире МИКЛУШЕВСКОМ одно время занимал должность вице-губернатора администрации края.

ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: Игорь Геннадьевич Степаненко родился 10 марта 1970 года во Владивостоке. Проходил срочную службу в Пограничных войсках КГБ СССР. Окончил в 1992 году Хабаровский институт физической культуры, в 2000 году – Юридический институт МВД России, а в 2003 году – Приморский институт переподготовки и повышения квалификации кадров для госслужбы. В 1993 году поступил на службу в органы налоговой полиции, в 2003 году продолжил ее в органах наркоконтроля на должностях руководящего состава. В 2008 году был назначен на должность заместителя начальника Управления ФСКН России по Приморскому краю, затем на должность начальника этого управления. Позже стал помощником губернатора Приморского края. В декабре 2016 года назначен заместителем губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики, взаимодействию с Законодательным собранием и Избирательной комиссией Приморского края, а также с органами местного самоуправления. За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся руководством Федеральной службы налоговой полиции РФ и ФСКН РФ. Имеет мастерские звания по нескольким видам единоборств. Женат. Воспитывает двух сыновей.

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», в Приморье 26 октября начался период выдвижения кандидатов на должность губернатора края. Первые кандидаты уже известны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: провал  ищенко  бюллетень  избирком  единая россия  Путин  ЛДПР  выборы  скандал  подкуп  тарасенко  урна  патриоты россии  Справедливая Россия  КПРФ  президент  кожемяко 



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Комментарии

  • Псевдоним12:52, 26.10.2018#

    Ты смотри для хохлов как медом намазано место губернатора, гнать их надо в три шеи от власти.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:55, 26.10.2018#

    Это точно Тарасенко, Ищенко, Богданенко, Андрейченко, Степаненко, Веркиенко, Костенко и т. д точно хохлы как мухи на мед к кормушкам присосаться хотят.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:55, 26.10.2018#

    Это точно Тарасенко, Ищенко, Богданенко, Андрейченко, Степаненко, Веркиенко, Костенко и т. д точно хохлы как мухи на мед к кормушкам присосаться хотят.

  • Псевдоним12:52, 26.10.2018#

    Ты смотри для хохлов как медом намазано место губернатора, гнать их надо в три шеи от власти.

  • Приморье13:50, 26.10.2018#

    Власть держит народ за идиотов. Какой из него губернатор. Цель одна-забрать голоса у недовольных т. е. у тех кто голосовал за КПРФ.

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