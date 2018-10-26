За пост губернатора Приморья будет биться генерал

Партия «Патриоты России» решила не оставаться в стороне

Как стало известно газете «Золотой Рог», партия «Патриоты России», имеющая в Приморье свое региональное отделение, также решила выставить своего кандидата на предстоящих выборах на пост главы региона.

Кандидатом от «патриотов», по предварительной информации, будет выдвинут Игорь СТЕПАНЕНКО, который при губернаторе Владимире МИКЛУШЕВСКОМ одно время занимал должность вице-губернатора администрации края.

ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: Игорь Геннадьевич Степаненко родился 10 марта 1970 года во Владивостоке. Проходил срочную службу в Пограничных войсках КГБ СССР. Окончил в 1992 году Хабаровский институт физической культуры, в 2000 году – Юридический институт МВД России, а в 2003 году – Приморский институт переподготовки и повышения квалификации кадров для госслужбы. В 1993 году поступил на службу в органы налоговой полиции, в 2003 году продолжил ее в органах наркоконтроля на должностях руководящего состава. В 2008 году был назначен на должность заместителя начальника Управления ФСКН России по Приморскому краю, затем на должность начальника этого управления. Позже стал помощником губернатора Приморского края. В декабре 2016 года назначен заместителем губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики, взаимодействию с Законодательным собранием и Избирательной комиссией Приморского края, а также с органами местного самоуправления. За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся руководством Федеральной службы налоговой полиции РФ и ФСКН РФ. Имеет мастерские звания по нескольким видам единоборств. Женат. Воспитывает двух сыновей.

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», в Приморье 26 октября начался период выдвижения кандидатов на должность губернатора края. Первые кандидаты уже известны.