Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За пост губернатора Приморья будет биться генерал
Партия «Патриоты России» решила не оставаться в стороне
Как стало известно газете «Золотой Рог», партия «Патриоты России», имеющая в Приморье свое региональное отделение, также решила выставить своего кандидата на предстоящих выборах на пост главы региона.
Кандидатом от «патриотов», по предварительной информации, будет выдвинут Игорь СТЕПАНЕНКО, который при губернаторе Владимире МИКЛУШЕВСКОМ одно время занимал должность вице-губернатора администрации края.
ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: Игорь Геннадьевич Степаненко родился 10 марта 1970 года во Владивостоке. Проходил срочную службу в Пограничных войсках КГБ СССР. Окончил в 1992 году Хабаровский институт физической культуры, в 2000 году – Юридический институт МВД России, а в 2003 году – Приморский институт переподготовки и повышения квалификации кадров для госслужбы. В 1993 году поступил на службу в органы налоговой полиции, в 2003 году продолжил ее в органах наркоконтроля на должностях руководящего состава. В 2008 году был назначен на должность заместителя начальника Управления ФСКН России по Приморскому краю, затем на должность начальника этого управления. Позже стал помощником губернатора Приморского края. В декабре 2016 года назначен заместителем губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики, взаимодействию с Законодательным собранием и Избирательной комиссией Приморского края, а также с органами местного самоуправления. За добросовестное исполнение должностных обязанностей неоднократно поощрялся руководством Федеральной службы налоговой полиции РФ и ФСКН РФ. Имеет мастерские звания по нескольким видам единоборств. Женат. Воспитывает двух сыновей.
Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», в Приморье 26 октября начался период выдвижения кандидатов на должность губернатора края. Первые кандидаты уже известны.
Новости тематики
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- В Приморье снова началось
- Владивосток решил дождаться возвращения выборов
- Народ к возврату готов
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье учились встречать холода во всеоружии
- Hi-tech система в Приморье работает через пень колоду
- Глава Приморья привез из столицы деньги и надежды
- Разгребать партийные проблемы "Единой России" в Приморье поручили женщине
Новости раздела
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- В Приморье снова началось
- Владивосток решил дождаться возвращения выборов
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Важные вопросы идут вне очереди
- Подписной дедлайн
- Народ к возврату готов
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье учились встречать холода во всеоружии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
Ты смотри для хохлов как медом намазано место губернатора, гнать их надо в три шеи от власти.