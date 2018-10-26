В Приморье снова началось

Сегодня с утра своим правом выдвинуть кандидата уже воспользовались несколько партий и один самовыдвиженец

В Приморье 26 октября начался период выдвижения кандидатов на должность губернатора края. С утра своим правом выдвинуть кандидата на главный в регионе пост уже воспользовались несколько партий, а врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО уведомил Избирательную комиссию Приморского края о своем самовыдвижении.

Напомним, что повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. месяц назад в краевое избирательное законодательство были внесены поправки, разрешающие выдвижение на пост губернатора Приморья не только от политических партий, но и в порядке самовыдвижения. При этом кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать не только подписи 140 муниципальных глав и депутатов («муниципальный фильтр»), но и примерно 7,2 тысяч жителей Приморья. На сбор необходимого количества подписей и передачу их в крайизбирком у всех кандидатов есть время до 18 ноября включительно.

Кроме Олега Кожемяко, утром 26 октября стало известно о выдвижении на пост губернатора Приморья представителей ЛДПР и «Партии роста». Либерал-демократы вновь выдвинули на пост главы региона депутата Госдумы РФ Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, а «Партия роста» доверила участие в выборах главе приморского отделения «Деловой России» Алексею ТИМЧЕНКО. Ожидается, что остальные политические силы, которые ранее заявляли о намерении выдвинуть своих представителей, проведут конференции 27-28 октября.