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В Приморье снова началось
Сегодня с утра своим правом выдвинуть кандидата уже воспользовались несколько партий и один самовыдвиженец
В Приморье 26 октября начался период выдвижения кандидатов на должность губернатора края. С утра своим правом выдвинуть кандидата на главный в регионе пост уже воспользовались несколько партий, а врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО уведомил Избирательную комиссию Приморского края о своем самовыдвижении.
Напомним, что повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. месяц назад в краевое избирательное законодательство были внесены поправки, разрешающие выдвижение на пост губернатора Приморья не только от политических партий, но и в порядке самовыдвижения. При этом кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать не только подписи 140 муниципальных глав и депутатов («муниципальный фильтр»), но и примерно 7,2 тысяч жителей Приморья. На сбор необходимого количества подписей и передачу их в крайизбирком у всех кандидатов есть время до 18 ноября включительно.
Кроме Олега Кожемяко, утром 26 октября стало известно о выдвижении на пост губернатора Приморья представителей ЛДПР и «Партии роста». Либерал-демократы вновь выдвинули на пост главы региона депутата Госдумы РФ Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, а «Партия роста» доверила участие в выборах главе приморского отделения «Деловой России» Алексею ТИМЧЕНКО. Ожидается, что остальные политические силы, которые ранее заявляли о намерении выдвинуть своих представителей, проведут конференции 27-28 октября.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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