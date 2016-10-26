Парламентской оппозиции в Приморье вскоре придется работать на общественных началах

Статус краевого депутата в Приморье несет в себе все больше издержек и все меньше преимуществ. Этот принцип, начавший работать в прежнем созыве Законодательного Собрания, будет действовать еще жестче для депутатов, избранных 18 сентября. На сей раз парламентариев лишают одного из ключевых стимулов – финансового, хотя некоторые депутаты уже отказывались от зарплаты добровольно, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

При этом оставшимся без финансовой мотивации народным избранникам все равно придется, как и прежде, отчитываться об источниках получения средств к существованию.

Обеспеченное большинство

Ко второму заседанию нового созыва ЗС, которое намечено на завтра, 26 октября, депутаты «созрели» для того, чтобы начать экономить на себе. Единоросс Игорь ЧЕМЕРИС внес законопроект, по которому право получать зарплату за свою депутатскую деятельность сохраняют только председатель краевого парламента, его заместитель, председатели и заместители председателей комитетов ЗС ПК. Право осуществлять депутатскую деятельность на постоянной основе предоставляется также одному депутату от каждой фракции, избранному в составе партийного списка. При этом решение вопроса о том, кому именно следует работать на освобожденной основе, отдано на откуп самим фракциям. Формально проект закона преследует цель оптимизировать расходы краевого бюджета примерно на 20-30 млн рублей в год – что, для сравнения, даже меньше бюджетных ассигнований на проведение в Приморье Летнего кубка КВН.

13 октября инициатива Чемериса получила одобрение комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания, и в ходе предстоящей сессии законопроект рассмотрят сразу в трех чтениях. Ранее число заместителей председателей комитетов было ограничено 18 парламентариями (не более трех зампредов в каждом из шести комитетов ЗС), поэтому большинство краевых депутатов сохранит право работать на освобожденной основе и в случае принятия законопроекта. Кстати, в настоящее время заместителей 17 – в комитете по регламенту зампредов пока двое, а не трое.

Учитывая партийный состав и распределение руководящих постов в новом созыве ЗС ПК, нетрудно подсчитать, какой процент депутатов от каждой фракции останется без зарплаты при новом раскладе. Например, у КПРФ получать довольствие смогут только секретарь краевого отделения Анатолий ДОЛГАЧЕВ, который является зампредом в социальном комитете, а также один из депутатов-списочников. Остальные шестеро коммунистов, или 75% фракции, не занявшие руководящие посты, такой возможности лишатся, причем совершенно точно без зарплаты останутся одномандатники Владимир БЕСПАЛОВ, Артем САМСОНОВ и Андрей ИЩЕНКО. Во фракции ЛДПР кормиться за счет бюджета не смогут двое из пяти членов фракции (40%), в том числе одномандатник Евгений ТКАЧЕНКО, а у «Единой России» жить по средствам придется только одномандатникам Виктору МИЛУШУ, Евгению КОСТЮКОВУ и Сергею СЛЕПЧЕНКО (12% от численности фракции). Зато единичные представители «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за справедливость», Алексей КОЗИЦКИЙ и Юлия ТОЛМАЧЕВА, смогут получать зарплату в любом случае.

Отказы принимаются

Стоит отметить, что в предыдущем созыве ЗС ПК были прецеденты добровольного отказа депутатов от зарплаты. В начале 2013 года так поступил председатель бюджетного комитета Галуст АХОЯН, ранее задекларировавший самый крупный среди 40 парламентариев семейный доход. Случайно или нет, но отказ совпал по времени с инициативой губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО обязать всех без исключения депутатов, а также их супруг и несовершеннолетних детей отчитываться о доходах и имуществе. До этого парламентарии пытались «протолкнуть» поправки в закон «О статусе депутата», которые бы освободили от данной обязанности тех, кто не получает депутатскую зарплату. А в 2015 году краевой закон обязал парламентариев предоставлять сведения и о своих расходах – в случае, если сумма сделок будет превышать доход депутата или его супруги за последние три года. Характерно, что за пять лет работы ЗС пятого созыва выросло число неженатых депутатов - возможно, потому, что изменившееся законодательство не требовало от народных избранников указывать доходы бывших вторых половин…

Помимо отказов депутатов от зарплаты, в практике прошлого созыва есть и обратные примеры: нынешний руководитель коммунистов Приморья Анатолий ДОЛГАЧЕВ в бытность секретарем федеральной комсомольской организации (ЛКСМ) получал зарплату депутата ЗС ПК, при этом установив рекорд по количеству пропущенных заседаний парламента.

В свою очередь, старожил депутатского корпуса Геннадий ЛАЗАРЕВ советовал всем, кто желает баллотироваться в ЗС, а в особенности крупным предпринимателям, хорошо взвесить все плюсы и минусы такого шага.

- Ситуация сильно изменилась. Сегодня депутатский статус для бизнесмена - это дополнительная ответственность и проблемы. Тот, кто идет в депутаты, должен понимать, что он будет находиться под пристальным вниманием. Деньги любят тишину, а придя во власть, на эту тишину рассчитывать не стоит, - отметил тогда Лазарев.

В случае, если количество «зарплатных» депутатов уменьшится уже на принудительной, а не на добровольной основе, оставшимся без финансовой мотивации народным избранникам все равно придется отчитываться об источниках получения средств к существованию. Добавим, что в выше упомянутом законопроекте Игоря Чемериса отдельным пунктом говорится о том, что «депутат Законодательного Собрания обязан соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Распространяется эта норма на всех депутатов, независимо от того, получают они зарплату или нет.

Коснутся ограничения и помощников депутатов, работающих по срочному трудовому договору. Теперь на этих должностях не смогут работать близкие родственники парламентариев – родители, супруги, братья, сестры и дети.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.