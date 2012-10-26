В Дальнегорске стартовала предвыборная кампания

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября, ZRPRESS. Регистрация кандидатов в депутаты городской Думы Дальнегорского городского округа в пятницу начинается в местном избиркоме в связи с досрочными выборами, назначенными на 9 декабря.



Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии. В середине марта депутаты досрочно отправили в отставку мэра Дальнегорска Григория КРУТИКОВА, который, по их оценке, не исполнял своих обязанностей. Позже суд города приостановил это решение, но депутаты все же единогласно избрали нового мэра - им стал спикер городского парламента, бизнесмен Александр ТЕРЕБИЛОВ. Суд 26 марта признал решение незаконным и вернул на пост Крутикова. Тот заявил, что готов сам покинуть пост в случае возвращения прямых выборов градоначальника. Фракция партии «Единая Россия» в Думе Дальнегорска 30 марта выступила с инициативой вернуть прямые выборы мэра.

Проект успешно прошел публичные слушания и экспертизу, был утвержден итоговый документ публичных слушаний, и 28 июня состоялось его рассмотрение по существу. Однако решение принято не было. В середине июля по решению суда Дума городского округа была распущена. Досрочные выборы депутатов назначены на 9 декабря. По данным избиркома, регистрация кандидатов в депутаты началась 19 октября. С этого дня они могут подавать в избирком свои документы. При этом заниматься предвыборной деятельностью они могли с момента оглашения даты выборов. Кандидаты в депутаты смогут подать свои документы в избирком в течение 10 дней - до 29 октября, после чего регистрация будет завершена.

Татьяна КУРОЧКИНА, газета "Золотой Рог".