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Следующий бюджет губернатор Приморского края будет составлять сам
26 Октября 2012, 16:23 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. Владимир Миклушевский отметил, что не удовлетворен работой администрации, доставшейся ему по наследству, в вопросе ведения бюджетного процесса, поэтому данную сферу он возьмет на себя лично.
«Не все структурные подразделения умеют качественно исполнять. Со следующего года я намерен сам возглавить бюджетную комиссию, Александр Иванович КОСТЕНКО будет моим заместителем. И, кроме этого, мы будем очень жестко мониторить исполнение бюджета», - подчеркнул губернатор на встрече с депутатами ЗС ПК, посвященной вопросам формирования бюджета края на 2013 год.
Ольга Журман, газета "Золотой Рог".
Автор: Ольга Журман
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