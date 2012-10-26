Следующий бюджет губернатор Приморского края будет составлять сам

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, ZRPRESS. Владимир Миклушевский отметил, что не удовлетворен работой администрации, доставшейся ему по наследству, в вопросе ведения бюджетного процесса, поэтому данную сферу он возьмет на себя лично.

«Не все структурные подразделения умеют качественно исполнять. Со следующего года я намерен сам возглавить бюджетную комиссию, Александр Иванович КОСТЕНКО будет моим заместителем. И, кроме этого, мы будем очень жестко мониторить исполнение бюджета», - подчеркнул губернатор на встрече с депутатами ЗС ПК, посвященной вопросам формирования бюджета края на 2013 год.

Ольга Журман, газета "Золотой Рог".