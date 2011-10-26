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Шувалов дал поручение разобраться с «химиками» из приморских управляющих компаний

26 Октября 2011, 18:59 | Приморье

Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов считает, что многие управляющие компании своей плохой работой дискредитируют идею реформирования жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) страны. Об этом он заявил на встрече с жителями села Хороль Приморского края.

Сельчане обратились к Игорю Шувалову с жалобой на самоуправство местной управляющей компанией, которая пытается за счет жильцов компенсировать потери плохо работающей системы отопления и давно не ремонтируемых коммуникаций. «Жильцы, у которых в квартирах стоят счетчики на тепло, платят в разы меньше тех, у кого счетчиков нет, - пожаловался житель Хороля от имени односельчан. – Получается, что все свои потери управляющая компания перекладывает на плечи жильцов. Это не справедливо, мы просим разобраться в системе начисления платежек».

Игорь Шувалов отметил, что эта проблема складывается во многих территориях. «Очень многие управляющие компании терроризируют всю страну – от Калининграда до Владивостока - и дискредитируют идею управления населением собственным жильем, - отметил первый вице-премьер правительства РФ. – Хуже зла, чем управляющие компании, для муниципалитетов нет».

Он заверил сельчан, что незамедлительно даст поручение прокуратуре Приморья разобраться в ситуации. «Кроме компенсации потерь, управляющие компании еще таким образом могут и «химичить», что недопустимо, - предположил Игорь Шувалов. – Если проверки покажут нарушения и ситуация не измениться, то будут непременно заводиться уголовные дела».

Шувалов напомнил, что, проводя реформу системы ЖКХ, правительство надеялось, что в эту сферу придут профессионалы, и эта отрасль станет работать эффективнее. Но частные компании вздули цены, и люди страдают. «Это недопустимо», - подчеркнул Шувалов.

Автор: Пресс-служба "Единой России"
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