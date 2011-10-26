Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Запуск пассажирских перевозок малой авиацией в Приморье обсудят с министром транспорта И. Левитиным
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов осмотрел Восточный запасной аэродром для космоплана «Бурана» в Хорольском районе Приморского края. Сегодня взлетно-посадочная полоса протяженностью заброшена и не используется.
Первый зампред планирует обсудить возможности использования аэродрома, в том числе для малой авиации, с губернатором Сергеем Дарькиным и министром транспорта Игорем Левитиным.
- Правительством заложены деньги на развитие и модернизацию малой авиации, а также на покупку техники в лизинг. Необходимо просчитать, насколько рентабельно здесь запускать пассажирские авиаперевозки - до Владивостока 200 километров. Сколько будет стоить билет на такой транспорт? Если это будет актуально, то здесь имеет смысл использовать недорогие самолеты, - заявил Игорь Шувалов.
Новости тематики
- Экс-губернатор Приморья Дарькин будет получать из бюджета Владивостока по 180 тыс. руб. ежегодно
- У приморских строителей объектов саммита АТЭС "отжимают бизнес"?
- C 4 января 2013 года работа на объектах саммита АТЭС во Владивостоке продолжится
- ЛИ Янг Гу: Чтобы в новом году сбылись все ваши мечты (по меньшей мере, три)!
- Владимир Миклушевский: Приморский край должен стать привлекательной площадкой для инвесторов
- Программа социально-экономического развития Приморского края представлена главам муниципальных образований
- ОТСТАВКА В ПРИМОРЬЕ: Как Сергей Якушин стал крайним...
- Владимир Миклушевский: Сегодня Приморский край переживает второе рождение
- С чем связаны кадровые рокировки в «Нашем доме Приморье»?
- Аналитики высказывают пять причин, чтобы инвестировать в Приморский край
Новости раздела
- Второе место займет…
- Более 2 тысяч приморцев узаконили свое право проголосовать по месту пребывания
- В Кавалеровском районе Приморья зафиксировано беспрецедентное число желающих стать депутатами
- Самовыдвиженцам оказались рады почти везде
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Преемственность в приоритетах
- Приближая новоселье
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Введение авиарейса из Владивостока в Арсеньев запланировано на 2019 год
- В Приморье появится канатная дорога
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"