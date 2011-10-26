Запуск пассажирских перевозок малой авиацией в Приморье обсудят с министром транспорта И. Левитиным

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов осмотрел Восточный запасной аэродром для космоплана «Бурана» в Хорольском районе Приморского края. Сегодня взлетно-посадочная полоса протяженностью заброшена и не используется.

Первый зампред планирует обсудить возможности использования аэродрома, в том числе для малой авиации, с губернатором Сергеем Дарькиным и министром транспорта Игорем Левитиным.

- Правительством заложены деньги на развитие и модернизацию малой авиации, а также на покупку техники в лизинг. Необходимо просчитать, насколько рентабельно здесь запускать пассажирские авиаперевозки - до Владивостока 200 километров. Сколько будет стоить билет на такой транспорт? Если это будет актуально, то здесь имеет смысл использовать недорогие самолеты, - заявил Игорь Шувалов.